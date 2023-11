Señalan al Miami Seaquarium por supuestas violaciones y maltrato animal

Una inspección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) al Miami Seaquarium reveló numerosas fallas en las instalaciones y posible maltrato animal.

El informe de esa revisión, elaborado a finales de septiembre, señala que al menos un delfín tenía fracturas costales, y los investigadores encontraron cemento en el tracto digestivo de otro, citó Local 10.

"En los últimos años, el Miami Seaquarium ha sido citado por muchas violaciones de las normas mínimas de la Ley Federal de Bienestar Animal", recordó Jared Goodman, consejero general de Derecho Animal de la Fundación PETA, al referirse a la inspección, realizada en julio pasado.

"Puedo decir con confianza que estos tres informes de inspección combinados son por mucho peores que lo que hemos visto en cualquier otra instalación marina, jamás", agregó.

El Seaquarium, operado por The Dolphin Company a través de su filial MS Leisure Company, Inc., no reconoció la autoridad veterinaria, pues los registros muestran que las "determinaciones de la veterinaria a cargo de los animales no fueron seguidas, o su autoridad fue ignorada".

Goodman abogó porque el condado de Miami-Dade actúe y rescinda el contrato de arrendamiento del Seaquarium y cierre las instalaciones.

Entre los casos descritos está el de "Elelo" un joven delfín de flanco blanco que más tarde sería trasladado urgentemente a una instalación de Chicago.

En su tubo digestivo se encontró "una brida de plástico, un trozo de plástico roto y lo que se describió como un gran trozo de cemento", detalla el informe.

Dijo que las bridas se utilizan para sujetar la valla que rodea los laterales de la piscina, y los buzos observaron que "el suelo de la piscina tenía una capa de cemento roto y desconchado".

Por su parte, una "tomografía computarizada" de un delfín llamado "Bimini" reveló que la hembra de 23 años tenía múltiples fracturas de costillas bilaterales en varias etapas de curación... probablemente causadas por agresiones".

El informe afirma que "alojar juntos a animales incompatibles puede tener un impacto negativo en su salud y bienestar y puede causar lesiones graves e incluso la muerte." Recuerda el caso de la orca Lolita, que murió antes de ser liberada por múltiples infecciones.

Asimismo, se documenta la historia de Romeo, un manatí macho adulto que se encuentra solitario tras la liberación de tres manatíes juveniles a la naturaleza en la primavera de 2023.

"Aunque se han hecho numerosos intentos para adquirir otro manatí, se determinó que la instalación aún no cumplía los requisitos para recibir otro animal.

"Los manatíes son animales semisociales y les va mejor médica y psicológicamente cuando están alojados en parejas o grupos", subraya.

En marzo de 2022, la alcaldía del condado de Miami-Dade celebró el traspaso del arrendamiento a MS Leisure Company, inc. una filial de The Dolphin Company; pero desde entonces la USDA ha emitido una serie de advertencias sobre supuestas violaciones que atentan contra el bienestar de los animales.

Defensores de los derechos de los animales han protestado en numerosas ocasiones frente al Seaquarium para denunciar las muestras de abuso contra los animales.