Condado de Miami-Dade da ultimátum a Seaquarium para subsanar violaciones señaladas en inspección

El condado de Miami-Dade advirtió al Miami Seaquarium que tiene 45 días para subsanar las infracciones detectadas en una reciente inspección del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) donde la instalación fue señalada por maltrato animal.

Según un reporte de Local 10 –que tuvo acceso al informe del USDA– las autoridades condales enviaron una carta al Miami Seaquarium el miércoles para requerir a su administración por los preocupantes hallazgos descritos tras la inspección.

"El condado ha determinado que el Seaquarium está en violación" de su contrato de arrendamiento con el condado, subraya la carta de Parques, Recreación y Espacios Abiertos del condado de Miami-Dade enviada a la dirección de la instalación.

Añade que el USDA cita "violaciones específicas, especialmente violaciones de las obligaciones contractuales del Seaquarium para mantener a los animales de acuerdo con las leyes y reglamentos federales y la legislación aplicable", las cuales deberán ser resueltas en 45 días.

Aún no está claro qué ocurriría si el Seaquarium no lo hace; pero la carta recuerda que entre los hallazgos se documentó el caso de un delfín con múltiples fracturas costales, mientras que otro debió ser trasladado de inmediato a Chicago con una brida, pedazos de plástico roto y un gran trozo de cemento en el estómago.

"El condado de Miami-Dade comparte la preocupación de la comunidad por el bienestar de los animales confiados al cuidado del Seaquarium y está tomando medidas en respuesta a los hallazgos del informe del USDA de su inspección de julio", dijo un portavoz del Departamento de Parques. .

Esperamos "que las infracciones denunciadas relacionadas con la salud y el cuidado de los animales marinos se aborden con la máxima seriedad para garantizar que los animales marinos del Seaquarium reciban el máximo nivel de cuidados posible.", señaló.

En el informe de inspección del USDA, elaborado a finales de septiembre, se enumeran una serie de incumplimientos de las instalaciones, como no proporcionar el equipo o los servicios adecuados para garantizar una atención veterinaria adecuada, no mantener un número suficiente de empleados con la formación adecuada y no mantener en buen estado un recinto para mamíferos marinos ni proteger a los animales de lesiones.

"En los últimos años, el Miami Seaquarium ha sido citado por muchas violaciones de las normas mínimas de la Ley Federal de Bienestar Animal", recordó Jared Goodman, consejero general de Derecho Animal de la Fundación PETA, al referirse a la inspección, que fue realizada en julio pasado.

El Seaquarium, operado por The Dolphin Company a través de su filial MS Leisure Company, Inc., fue criticado por no reconocer la autoridad veterinaria, pues los registros muestran que las "determinaciones de la veterinaria a cargo de los animales no fueron seguidas, o su autoridad fue ignorada".

Goodman abogó porque el condado de Miami-Dade actúe y rescinda el contrato de arrendamiento del Seaquarium y cierre las instalaciones.