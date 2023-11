Brutal video de paliza propinada por una madre a su hijo de 3 años en Florida

Una mujer fue sorprendida por una cámara de seguridad mientras golpeaba brutalmente a su hijo de 3 años en Sunny Isles Beach.

En el terrible video se puede ver a Yulia Storozhuk, de 29 años, gritando, lanzando y pateando brutalmente a su hijo en el pasillo de su condominio en la cuadra 17000 de North Bay Road de esta ciudad en Florida, precisaron medios locales.

Un vecino denunció el martes este caso de abuso infantil y esta madre fue detenida y acusada de dos cargos por delitos graves de abuso infantil.

La mujer dijo a la policía que le dio la paliza al menor porque “no estaba escuchando”.

Storozhuk aseguró a un juez este miércoles que ella y su hijo llegaron recientemente al sur de Florida para escapar de la guerra en Ucrania y que trabaja como asistente de vuelo.

Asimismo, aseguró que ama a su hijo. “Fue la única vez que dejé que mis emociones se apoderaran de mí. Y nunca abusé de mi hijo, esto sólo pasó una vez”, afirmó.

La mujer está detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de 5,000 dólares y no le permiten tener contacto con el menor.

Unas semanas atrás, una madre fue detenida en Miami por mantener cautiva a su hija durante años.

La niña de nueve años estuvo desde 2017 dentro de su casa, su madre no la dejaba salir ni hablar con nadie, incluido el padre. No sabe leer ni escribir y no siempre comía.

Kelli McGriff-Williams, de 42 años, está en la cárcel acusada de cargos de negligencia infantil.

También este mes, una maestra fue acusada de agredir a un niño en escuela de Florida.

Khadijah Tynnettta Muhammad, de 54 años, fue captada en un video de vigilancia golpeando a un niño de jardín de infantes, según detalla la policía del condado de Broward en Florida.