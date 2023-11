Andy Vázquez anuncia cambio en su vida: "Me alejo de Miami y de la política"

El humorista cubano Andy Vázquez anunció que se va definitivamente de Miami y que además se aleja para siempre de la política.

En un video compartido en su perfil de Facebook, Andy dijo que a partir de ahora sus páginas estarán dedicadas únicamente al humor, y que se concentrará sólo en su familia y en su trabajo.

El comediante recordó que desde que llegó a Estados Unidos hace cuatro años ha estado muy metido en el tema de Cuba, con sus críticas a la dictadura y a todos sus crímenes contra el pueblo.

Por esa labor de denuncia ha recibido muchos ataques y se ha buscado problemas con familias y con negocios, y se ha desconcentrado de su trabajo. Incluso su salud se ha resentido y está padeciendo de la presión y del azúcar, porque se levanta cada día buscando en Internet cosas de Cuba, compartiendo y denunciando, y eso le genera mucho estrés.

"A partir de este mes, quiero concentrar todo mi mente, mi esfuerzo, mi vida, en mi familia, me voy de Miami. Ya en enero si Dios quiere nos estamos mudando para Cape Coral. Me retiro de todo esto", reveló.

El humorista subrayó que su caso no es como el de muchos artistas emigrados, que dicen que se alejan de la política, las críticas y la lucha por Cuba, para luego estar yendo a la Isla a hacerle el juego a la dictadura.

"Eso no va conmigo", recalcó.

Andy afirmó que él nunca ha mandado a nadie a tirarse a las calles, que el cubano va a ser libre cuando el mismo pueblo quiera, y que hay dos vías para lograrlo: quedarse 10 días encerrados en las casas en una huelga general, o salir a la calle y sacar a los comunistas del poder.

"He hecho lo que he podido por la libertad de mi Cuba, pero en mis manos no está. La voy a seguir deseando [la libertad], pero me retiro del todo. Cuatro años han sido suficientes", dijo.

El actor añadió que quiere estudiar inglés para hacer el examen de la ciudadanía estadounidense el año que viene.

Andy fue muy enfático en cuanto a no viajar a Cuba. Aclaró que no critica al que lo haga, pero que él jamás irá a congraciarse con ningún comunista.

"Que no venga ningún recadito: 'Oye, tú puedes venir cuando tú quieras'", subrayó, en alusión a la presentadora del programa de televisión Con Filo, que dijo que los artistas pueden regresar, y preguntó si el régimen dejará entrar a Anamely Ramos, los hermanos Ruiz Urquiola o al rapero El Funky.

"Yo en lo particular dije, cuando salí en ese avión, que a Cuba no regresaba mientras no fuera libre. Lo mantengo, y sigo diciendo abajo la dictadura", añadió.

El humorista aclaró que quiere mucho a Miami y a su gente, que le agradece a la ciudad por todo lo que le ha dado, pero que quiere que sus hijos crezcan lejos y por eso se mudará más al norte, donde es más tranquilo y más económico.