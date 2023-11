Aly Sánchez dedica emotiva felicitación a su hija Sophia por su cumpleaños

Aly Sánchez celebra este 4 de noviembre el cumpleaños de su hija mayor con Roberto Balmaseda, Sophia, una oportunidad que la orgullosa mamá aprovechó para dedicarle una hermosa felicitación.

En su Instagram la actriz y comediante escribió unas emotivas palabras a su hija a propósito de su 12 aniversario.

“Hoy celebramos 12 años increíbles junto a ti, mi niña. Has sido mi gran maestra en este viaje de la paternidad, enseñándome lecciones que ningún libro podría ofrecer. Gracias a ti, he aprendido el verdadero significado de la paciencia y el amor incondicional. Me has mostrado cómo ver el mundo a través de ojos llenos de curiosidad y maravilla, recordándome la importancia de reír y jugar, sin importar la edad que tenga”, escribió Aly en la publicación.

Junto a un video que es sin dudas un recuento de momentos de mucha alegría y complicidad de la niña con su familia, Aly añadió: “A pesar de ser la primera vez para mí en muchas cosas, has sido una guía con tu manera única de ver la vida. Celebramos tu vida, pero también las innumerables formas en que has enriquecido la nuestra”.

“¡Feliz cumpleaños, mi querida maestra y aventurera! Estoy emocionada por todas las aventuras que aún nos esperan y por todas las lecciones que seguiremos aprendiendo juntos. ¡Te amamos!”, aseguró la artista a su primogénita.

De paseo se fueron este fin de semana el matrimonio y sus dos hijas para una vez más hacer de la fecha un día inolvidable.

Captura Instagram / Aly Sánchez

El pasado año la familia celebró el cumpleaños de Sophia con una fiesta estupenda con temática de Rapunzel que la niña disfrutó muchísimo.