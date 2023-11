César Évora y Coralita Veloz están de cumpleaños

Dos grandes de la actuación cubana están de cumpleaños este 4 de noviembre, César Évora y Coralita Veloz.

Ambos artistas, muy queridos por el público cubano, son recordados siempre por sus actuaciones para el cine y la televisión en la isla.

El eterno galán de telenovelas está celebrando su 64 aniversario de vida y como cada año llegaron las felicitaciones en las redes de sus más fieles seguidores.

Con esa impresionante voz que siempre lo ha caracterizado dijo recientemente a la presa: “Cumplo 64 yo nunca he escondido mi edad y de verdad me siento como de, como de… 64. Yo disfruto mi edad y les voy a decir algo nunca he pensado en la cifra (…) Aquí estoy, me encanta trabajar, sigo activo, haciendo lo que me gusta, bendito sea, entonces qué importa la edad que tenga”.

Tras su papel en la telenovela "Minas de Pasión", César Évora está enfrascado en un nuevo proyecto, la obra de teatro “Una noche de locura” que protagoniza y dirige y que se estrenará a mediados de noviembre en México.

Por su parte, Coralita que arriba a los 74 años, también recibió dos felicitaciones muy especiales en este día de parte de sus hijas Tahimí Alvariño y María Carla Rivero.

“¡Feliz cumpleaños mamita! Que suerte tenerte y compartir la vida contigo. Mucha salud y bendiciones. Que el amor siempre te abrace y te bendiga. Felicidades Mamenco de mi corazón. Te amo”, escribió Tahimí en Instagram junto a varias fotos de su madre junto a ella y sus nietos.

María Carla, con quien reside actualmente Coralita en Miami, también le dedicó unas bellas palabras a su progenitora en esa red social: “Feliz cumple mamá te amo. Que la vida nos siga regalando la bendición de estar juntas”.

Desde su llegada a Miami el pasado año, Coralita comparte con su hija en el programa de entrevistas en YouTube “La Casa de Maka”.

Uno de sus últimos trabajos para el cine Las polacas, junto a su hija Tahimí sigue acumulando éxitos en festivales de cine internacionales.