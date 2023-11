Se estrena en Miami "No Así No", la serie debut de Destino Positivo

Destino Positivo en la premier de "No Así No"

¿Te has preguntado alguna vez cómo comienza la carrera de un influencer? Justamente esa es la historia de la serie que recién acaba de estrenarse en Miami No Así No.

Esta nueva producción de Pronyr TV marca el debut como actor de Dany Pérez, conocido en las redes sociales como Destino Positivo.

El popular influencer dominicano radicado en Miami protagoniza la serie que cuenta una “divertida historia llena de enredos y mucho humor en la que un humilde aprendiz de redes sociales, unos primos muy singulares y un amigo incondicional se ven envueltos en situaciones disparatadas”.

Si bien al inicio a este principiante en las redes con escasos seguidores le salen mal las cosas, no tiene dinero y trabaja de mesero en un restaurante, algo que no le gusta, su pensamiento positivo en la vida lo lleva poco a poco a salir adelante.

Cada jueves a través de esta plataforma los seguidores de Destino Positivo y también los amantes del buen humor podrán disfrutar de la nueva entrega de Pronyr TV, bajo la dirección de Tony Salup y Rolando Tarajano y la producción general de Orlando Fundichely.

Junto al influencer dominicano estará su colega en “Destino Talk” Fernando Delgado, Fernan, para quienes siguen este programa en YouTube, y un elenco de artistas reconocidos.

Captura Instagram / Pronyr TV

Destacan algunos rostros de la actuación y humor cubanos en No Así No entre ellos Erdwin Fernández, Tony Salup, Felito Lahera, Rolando Tarajano, Ernesto Molina, Armando Valdés, Zulema Cruz, José Chico Bombón.

A la premier de la serie esta semana, además de los actores que participan en ella, asistieron artistas como Víctor Baujour, Pablo Alejandro “El Caballero de la Bachata”, lo abuelitos bailadores de “Ganas con canas”, Héctor Olivera, Gladiador Balar, Angelina Castro, Zulema Cruz, Yudith González entre otros.

Capturas Instagram / Pronyr Tv y Fernan Show

Una invitada muy especial fue la Cónsul de República Dominicana en Miami Geanilda Vásquez.

El pasado octubre esta plataforma estrenó otras dos series con elencos de artistas cubanos de lujo, Welcome to la yuma y Los Escachaos.

No olvides que para ver cada una de las producciones solo tienes que descargar la aplicación de Pronyr TV.