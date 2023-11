Solo tres libras de arroz y de azúcar en bodegas cubanas: "El hambre nos acecha"

Cubanos en redes sociales están denunciando que en estos dos primeros días de noviembre solo han llegado a las bodegas tres libras de arroz y tres de azúcar.

"En noviembre, el hambre nos acecha: solo una libra de arroz. Y yo, soñando con un plato de tasajo con boniato. ¡Alabaooo...!", dijo en su muro de Facebook Cesario Navas, vecino de El Vedado.

Algunos usuarios le respondieron que en sus casas ni siquiera llegó el arroz, solo el azúcar.

Captura de Facebook / Cesario Navas

"Eres afortunado. En el Cerro no entró arroz", comentó un geriatra.

"Soñar no cuesta nada. En 10 de Octubre no entró arroz y me deben las dos del mes pasado, porque la primera libra no vino completa", lamentó una anciana.

"Solo una libra de azúcar parda llegó a la bodega y ya más nada. ¡Vamos por menos!", expresó Dubier Dubois en el grupo de Facebook "Revolico Cacocum".

Captura de Facebook / Revolico Cacocum / Dubier Dubois

En el grupo "El Vedado de Hoy", una integrante relató que según su bodeguero, solo tienen tres libras de azúcar y tres de arroz por persona.

"Tenemos que esperar durante el mes para completar las siete libras de arroz. El mes pasado no vendieron en la bodega el aseo (yo tengo jabón). Esto está peor que el Período Especial. No venden los mandados completos. Te hacen ir a la bodega muchas veces. Entre el goteo y la migaja", recalcó.

"Este año ha sido mejor que el anterior: no pollo, no salchicha, no picadillo, sí aceite, sí detergente. Eso es lo que nos dieron en octubre para comer: seis libras de arroz, azúcar prieta y chícharo. Con eso basta, acuérdense que el que se va es un fracasado, quiere decir que el que se quede es un triunfador", ironizó otro internauta, en alusión a Díaz-Canel, quien afirmó que los cubanos que odian la revolución son los que se fueron del país pero no encuentran el sueño americano, y no reconocen el fracaso.

El periodista independiente Adelth Bonne Gamboa pidió a sus amigos en Facebook que escribieran lo que entró el primero de noviembre en sus bodegas.

Captura de Facebook / Adelth Bonne Gamboa

Las respuestas fueron muy similares, con independencia de los municipios donde residen los consumidores.

La mayoría dijeron que llegaron una, dos o tres libras de azúcar, y solo unos pocos afortunados, el arroz.

"A mí bodega hoy, cigarros", dijo una vecina de Playa Baracoa, en Artemisa.

"Aquí no entró nada", afirmó una de Guanabo, en La Habana del Este.

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) dio a conocer que en noviembre las siete libras de arroz que el gobierno da por consumidor se venderán de forma fraccionada y gradual, a partir de los arribos del cereal al país.

Del azúcar no se aclaró nada.

En una nota publicada en su web, el MINCIN informó que la distribución del arroz se verá afectada por las dificultades financieras, que han limitado las importaciones oportunas del producto.

El primero de noviembre comenzó la venta de las primeras tres libras del mes, que deben completarse con un atraso de hasta cinco días promedio.

Asimismo, las empresas mayoristas tratan de completar una libra de la canasta familiar normada correspondiente a octubre.

El organismo recalcó que para noviembre, se aseguran las siete libras per cápita.