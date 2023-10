El Taiger, Dany Ome, Kevincito El 13 y Wampi arrasan tras el estreno de "Washy pupa"

La espera terminó, el nuevo junte explosivo de El Taiger, Dany Ome, Kevincito El 13 y Wampi está disponible en las plataformas digitales y ya está arrasando entre los amantes del género urbano.

“Washy pupa” se acaba de sumar a la larga lista de temas que ha pegado el más veterano de los reguetoneros cubanos, pero ahora en compañía de estos tres jóvenes exponentes.

“Ya es oficial pagar pa´ verla en mi canal de YouTube”, anunció El Taiger en su perfil de Instagram haciendo alusión a una de las frases de la canción.

Dany Ome también se sumó a la promoción del tema compartiendo en redes algunas imágenes de lo que parece ser el videoclip.

En su Instagram Wampi publicó incluso hace algunos días imágenes de la grabación del audiovisual.

Con o sin videoclip lo cierto es que “Washy pupa” ya estaba pegado en las redes incluso antes de salir. A 16 horas del estreno en YouTube ya tiene más de 29 mil reproducciones en YouTube.

“A ti parece que la altura te dio mareo, no quería pero te voy a poner el dedo / Hace rato me cansé de tu guachineo / Conmigo timba pa´ que suene y tu novio está cheo / Tú tomaste washy pupa con compota, no te cambié te superó la otra / Tú nunca fuiste original tú eres la copia / Tú no eres foto mami tú eres fotocopia / Tú tienes que pagar pa´ verla”, es sin dudas el estribillo del momento, aunque una parte de la letra sea no apta para oídos sensibles.