"Washy Pupa" de El Taiger, Dany Ome, Kevincito El 13 y Wampi arrasa en TikTok

Mucho antes de que “Washy Pupa”, el tema de El Taiger, Dany Ome, Kevincito El 13 y Wampi, aterrizara oficialmente en las plataformas digitales los amantes del género urbano vaticinaban que sería todo un exitazo.

A nueve días de su lanzamiento no solo está a punto de llegar a las 800 mil reproducciones en YouTube, sino que está arrasando en las redes sociales.

Se trata sin dudas de un exitazo del veterano reguetonero junto a los nuevos exponentes que ya está viral en estas plataformas.

Son muchos los internautas que han escogido la canción para ponerle fondo a sus reels y videos en TikTok.

El estribillo, que ha servido como una especie de mensaje a las exparejas, está pegadísimo: “A ti parece que la altura te dio mareo, no quería pero te voy a poner el dedo / Hace rato me cansé de tu guachineo / Conmigo timba pa´ que suene y tu novio está cheo / Tú tomaste washy pupa con compota, no te cambié te superó la otra / Tú nunca fuiste original tú eres la copia / Tú no eres foto mami tú eres fotocopia / Tú tienes que pagar pa´ verla”.

Por si fuera poco estar sonando con un tema, El Taiger, Dany Ome y Kevincito El 13 no se conformaron con “Washy Pupa” y el pasado viernes estrenaron “Dios”, otro título cuyo estribillo tiene todos los ingredientes para volverse viral.