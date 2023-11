Seidy La Niña: "Nadie sabe lo que tiene que pasar un artista"

Seidy La Niña reflexionó con sus seguidores en redes sociales sobre los sinsabores, horas bajas y escollos en el camino que se encuentra el artista.

"Nadie sabe lo que tiene que pasar un artista", escribió junto a varias fotos de la filmación de su nuevo tema, en un post en el que enumeró lo que no suele verse tras el éxito.

"Las noches en vela, los sacrificios personales, las veces que no creen en ti, los que te subestiman, el trabajo duro y el poco resultado nunca quedas bien con todo el mundo, sin importar todo esto si tienes un sueño", contó en su publicación que, sin embargo, cerró con unas palabras de esperanzas y ánimos, acordes con su siempre positiva actitud ante la vida.

"No te rindas porque en el mundo hay espacio para todos", dijo en el mensaje que provocó los comentarios de apoyo de sus más incondicionales seguidores, tanto en Facebook como en Instagram.

"La influencia positiva de tu hermoso mensaje de vida y talento puede cambiar vidas. Tienes un don, continúa"; "Esfuerzo y constancia = a Éxito miles de bendiciones para ti"; "Eres grande y vas a triunfar, bendiciones"; "Elévate cada día más que tú suenas y eres única"; "Lo has logrado debido a tus grandes esfuerzos, ahí sigues luchando y triunfando con esa humildad que te caracteriza. A seguir cosechando éxitos"; "Así mismo es guerrera, no te rindas sigue hacia delante sin miedo al éxito"; "Todo tu sacrificio y esfuerzo lo verás florecer, ya tienes un público que te sigue y te quiere...l o demás es bobería. Bendiciones"; "Bella tú eres una triunfadora no escuches lo negativo naciste para cantar", le comentaron.

Antes de este post, Seidy La Niña había mostrado más imágenes y un corto vídeo de la grabación de "Putiña", lo próximo que está por sacar a la luz.

"Están ready pa música nueva", preguntó a sus seguidores.

Agradecida de su público -que el pasado 28 de octubre volvió a demostrarle su apoyo en su primer concierto en Miami-, centrada en su carrera y convencida de que no podrá gustar a todos pero sí muchos la querrán por su forma de ser, se confiesa la cantante cubana, quien en su show en La Scala rindió homenaje a sus raíces.

"Me fui de Cuba pero Cuba no se fue de mí", dijo tras cumplir el sueño de cantar por primera vez en la ciudad que la vio crecer.