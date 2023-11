Seidy La Niña: "Me fui de Cuba pero Cuba no se fue de mí"

Seidy La Niña no deja de compartir con sus seguidores su felicidad por el éxito de su primer concierto en Miami.

Tras haber actuado en La Scala de Miami el pasado 28 de octubre, la cantante cubana ha manifestado sus emociones por la noche vivida y su agradecimiento con el público que acudió a verla actuar y arroparla, entre los que estaba también Cimafunk.

Seis cambios de vestuario hizo La Niña en su concierto y precisamente con fotos de uno de los que llevó rindió hace unas horas tributo a sus raíces cubanas.

"Me fui de Cuba pero Cuba no se fue de mí", escribió junto a las instantáneas donde se le ve vestida con un top corto y falda blancas, bailando guaguancó en el escenario, mientras tras ella se proyecta el nombre de Cuba fusionado con su bandera.

"Seidy me encantó ese baile de la chancleta, de veras tu sabor está en tu sangre"; "Genial, eres una gran artista y nosotros como público disfrutamos tu arte pero también tus éxitos. Gran concierto!!"; "Esa negra es la que tiene el tumbao"; "Ashé no te detengas ni por un instante sigue.... que los cubanos de Cubita la bella te queremos"; "Es muy bonito que nunca pierdas tu identidad... un mundo de bendiciones para ti"; "Por eso te admiro tanto por ser tan cubana y no perder nuestras raíces, bendiciones"; "Muchos éxitos, pocos son los artistas que hacen eso me encantó"; "Seis tú eres cubana de pura sepa se te sale por arriba de la ropa bendiciones y mucho éxito", le comentaron sus seguidores.

El momentazo donde se desata bailando rumba cubana sobre el escenario también fue compartido por el propio recinto donde brilló en la noche de la que fue indiscutible protagonista.

Tras haber cumplido el sueño de cantar por primera vez en la ciudad que la vio crecer, Seidy La Niña ha dedicado varios mensajes agradecimiento a las personas que han estado detrás del éxito de su carrera: su público y todas las personas que han creído en ella, su equipo y en, especial, su madre, "la reina de su vida".