Cuestionan a Yailin como mamá por vídeo de Cattleya comiendo donut con 8 meses

Yailin La Más Viral vuelve a estar en el foco y en esta ocasión no por nada relacionado con su novio Tekashi 6ix9ine, sino por su hija Cattleya, fruto de su fallido matrimonio con Anuel AA. Unos días atrás, la cantante dominicana de 21 años colgó unas imágenes en el perfil de Instagram de la bebé de 8 meses provocando una lluvia de críticas para ella.

En el vídeo en cuestión se puede ver a la bella bebé con un donut en la mano y su carita manchada de chocolate. Precisamente fue el dulce lo que desató las críticas de cientos de seguidores que la tacharon de "mala madre" puesto que la niña es muy pequeña para estar comiendo ese tipo de alimentos.

Las imágenes están circulando por todas las redes sociales después de que se publicasen en las historias de la cuenta de Instagram de Cattleya. Y algunos comentarios que se leen sobre el tema son:

"¡Qué maldad le hacen al darle tanta azúcar!", "Eso es un abuso infantil, no sabes el daño que le está haciendo", "Muy mal, no se le da dulces a los bebés", "Aquí en Estados Unidos ya las hubieran reportado por negligencia", "Madre mía, se nota que es una niña criando a otra niña, de verdad, no se puede tener hijos como quien tiene un perro o un peluche. Esa bebe con ese sobrepeso y comiendo tanto dulce, pobre", "A los bebés se les da cosas con azúcar a partir de los dos años" o "Por eso está así frondosa, Dios la bendiga cuídala de la azúcar".

Ajena a esta polémica que se ha formado en las redes sociales por las imágenes de su hija, Yailin estuvo este fin de semana disfrutando al lado de la bebé y de su novio de las aguas en República Dominicana, donde estuvieron nadando juntos en el mar.

Además, la ex de Anuel AA compartió un adelanto de su próxima canción en las redes sociales. Un estreno que muchos esperan impacientes mientras que otros aseguran que con él está tratando de copiar a Karol G.