La cantante dominicana Yailin La Más Viral volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir con sus seguidores cuál sería, según ella, su única razón para llorar: quedarse sin dinero. En un reciente live, la artista se mostró sincera y sin filtros, generando todo tipo de reacciones.

“Por no tener dinero yo lloraría en mi vida”, confesó sin rodeos. Y no lo dijo por capricho, sino porque, según explicó, su hija, su madre y varios miembros de su familia dependen de ella. “Ustedes solo ven a Cata, pero hay una sociedad que depende de mí. No es solo mi hija. De mí depende mucha gente”, aseguró, con ese estilo tan directo que la caracteriza frente a sus seguidores.

Durante su intervención, también dejó claro que no necesita que nadie le pague sus cosas. A modo de ejemplo, mencionó que su nuevo auto, un Lamborghini Urus, lo compró ella misma: “es mío”, recalcó con orgullo.

Hasta hace poco, Yailin fue relacionada sentimentalmente con el cantante español JC Reyes, aunque todo indica que esa historia ya terminó. Sin embargo, eso no parece afectarle: en su directo dejó claro que está enfocada en trabajar y generar ingresos para asegurar el bienestar suyo y el de su hija, sin depender de nadie.

Como era de esperarse, sus declaraciones provocaron una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos aplaudieron su sinceridad y esfuerzo, mientras otros cuestionaron su visión centrada en lo económico por encima de otros valores.

Con su estilo único y siempre viral, Yailin reafirma que, le guste a quien le guste, ella va a su ritmo. Y si algún día le toca llorar, será por el bolsillo, no por el corazón.

