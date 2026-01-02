El comunicador dominicano Santiago Matías (Alofoke) sorprendió en redes al enviarle un saludo a Flor de Cuba, una de las creadoras cubanas más exitosas del momento. En el video, que ya circula por varias páginas, Matías dice con una sonrisa: “Un saludito para la Flor de Cuba, esa estrella. Nuestra próxima Yailin, pero cubana.”
El gesto no pasó desapercibido. Flor, que recientemente se mudó a Miami, atraviesa su mejor momento: es la vendedora latina número uno de TikTok Shop y su historia de crecimiento ha inspirado a miles de personas dentro y fuera de Cuba.
Con su estilo directo y su energía contagiosa, Flor de Cuba se ha convertido en un fenómeno en redes, admirada por su carisma y por cómo ha sabido transformar su éxito digital en oportunidades reales para ella y su familia.
El comentario de Alofoke fue visto por muchos como un guiño de respeto hacia una figura que ya empieza a brillar fuera del mundo de las ventas online.
Todo indica que el 2026 llega con nuevas metas y proyectos para Flor, que no deja de sumar logros y admiradores. Y si algo está claro, es que su nombre ya suena fuerte — tanto en el comercio digital como en el entretenimiento latino.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.