Santiago Matías (Alofoke) sorprende con lo que dijo de Flor de Cuba: “Nuestra próxima Yailin, pero cubana”

Flor de Cuba, creadora cubana destacada, es admirada por su éxito en TikTok Shop. Santiago Matías la elogió como "la próxima Yailin, pero cubana", destacando su creciente influencia en el entretenimiento.

Viernes, 2 Enero, 2026 - 11:43

Flor de Cuba, Santiago Matías Foto © Instagram / Flor de Cuba, Santiago Matías
El comunicador dominicano Santiago Matías (Alofoke) sorprendió en redes al enviarle un saludo a Flor de Cuba, una de las creadoras cubanas más exitosas del momento. En el video, que ya circula por varias páginas, Matías dice con una sonrisa: “Un saludito para la Flor de Cuba, esa estrella. Nuestra próxima Yailin, pero cubana.”

El gesto no pasó desapercibido. Flor, que recientemente se mudó a Miami, atraviesa su mejor momento: es la vendedora latina número uno de TikTok Shop y su historia de crecimiento ha inspirado a miles de personas dentro y fuera de Cuba.

Con su estilo directo y su energía contagiosa, Flor de Cuba se ha convertido en un fenómeno en redes, admirada por su carisma y por cómo ha sabido transformar su éxito digital en oportunidades reales para ella y su familia.

El comentario de Alofoke fue visto por muchos como un guiño de respeto hacia una figura que ya empieza a brillar fuera del mundo de las ventas online.

Todo indica que el 2026 llega con nuevas metas y proyectos para Flor, que no deja de sumar logros y admiradores. Y si algo está claro, es que su nombre ya suena fuerte — tanto en el comercio digital como en el entretenimiento latino.

Izabela Pecherska

Redactora de CiberCuba. Graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Redactora en El Mundo y PlayGround.

