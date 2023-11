Cubana pide al gobierno que no ponga la corriente: "Quiten más cosas"

Una mujer cubana explotó en las redes sociales y dejó una dura petición al régimen, quiere que no pongan más la corriente, ni vendan las libras de arroz extra por la libreta, para ver hasta dónde puede aguantar el pueblo.

"No pongan más la electricidad, no vendan más esas tres libras de arroz adicionales. A ver qué se van a hacer los cubanos, porque son unos carneros. Quiten más cosas, quítenlo todo", dijo la señora en un video compartido por Hermes Yasell en Tik Tok.

La cubana dirigió su mensaje a Miguel Díaz-Canel y a la cúpula de gobernantes de la isla. Los acusó de vivir como capitalistas y confesó que sentía tremenda envidia de ellos, porque pueden disfrutar con lujos en su país.

"No den nada que al cubano no le gusta lo bueno, no le gusta el capitalismo, no ama a sus hijos. El cubano es un tronco de mierda. No nos vendan nada en esas tiendas de ustedes (en divisas). Argóllenlos bien (a los ciudadanos), para que sigan borrachos, alcoholizados, llenos de problemas sociales en cada casa de Cuba", dijo la mujer.

En su criterio cuando la crisis sea verdaderamente extrema, llegará alguna reacción del pueblo. Mientras ese punto no se alcance, la situación será la misma siempre, de resignación y aguante.

La cubana enfatizó que no quiso comunismo ayer, no lo quiere hoy y no lo querrá mañana. Lamentó que sus coterráneos prefieran vivir recostados a la familia que está en el exterior y que esa misma familia sea la que mantiene activa la economía del régimen, a base de remesas.

La semana pasada la Unión Eléctrica advirtió que aumentarán los apagones en noviembre por "acciones de mantenimiento". Los cortes del servicio eléctrico son una de las cosas que más incomodidad generan en la población y han llegado a ser el detonante de protestas sociales en Cuba.