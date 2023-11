Cuqui La Mora comparte divertido vídeo de su madre: "A ese paso ahorita la vieja de la casa soy yo"

"Procura no caerte", le dice Cuqui a La Mora a su madre antes de que salga montando una bicicleta por la calle, ante la atenta mirada de su nieta que no deja de correrle al lado.

"Díganme algo de esto jijji, otra niña más, a ese paso ahorita la vieja de la casa soy yo jij", dijo la querida actriz y humorista cubana al compartir el vídeo en sus redes sociales.

El divertido momento, que muestra lo bien que se la pasan juntas las tres, encantó a sus seguidores en Instagram que aplaudieron ver la buena forma física de la señora, que recientemente cumplió 71 años.

"Déjala que disfrute y haga lo que le venga en gana, está disfrutando a su familia al máximo es lo que más importa"; "Su nieta mira cómo va al lado de ella"; "Qué bien por tu mami"; "Ay yo tengo 50 y no me dejaban tener bici yo quiero aprender"; "Qué bien está, bendiciones para ella, disfrútala mucho y no dejes de decirle cuánto la quieres!!!!!"; "Me encantó verla como nena pequeña disfrutando su paseo en bici"; "Qué bien tu mamá en la bicicleta, eso es buen ejercicio "; "Está entera, bendiciones"; "Tan bella Gladys. Dios bendiga a tu mami", reaccionaron sus seguidores a la adorable estampa familiar.

El 11 de octubre pasado Cuqui La Mora celebró el cumpleaños de su mamá, el primero tras su llegada a Estados Unidos en julio anterior.

“Muchas felicidades a mi madre querida en sus 71 años, que dios me la bendiga y le dé mucha salud. Te amamos”, escribió Aleanys Jáuregui, nombre real de la humorista, para festejar la nueva vuelta al sol de su progenitora.

"Apaguen la vela que llegó mi luz. Llegó mi madre a tierra de libertad, democracia, derechos, leyes, prosperidad... Parole humanitario, gracias, gracias, gracias. Les comparto mi felicidad pues sé que es la de ustedes en este momento también", había dicho antes, al recibir a su madre en Miami, donde vive con su hija desde 2019.