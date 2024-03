Cuqui La Mora defiende las protestas en Cuba: "Exigir tus derechos no es un delito"

Tras las protestas en Cuba que han sido noticia desde este 17 de marzo, varios artistas cubanos en el exilio han mostrado su apoyo al pueblo cubano que se lanzó a las calles a gritos de “Patria y Vida” y libertad para exigir comida y electricidad.

La humorista cubana Cuqui La Mora defendió en su Instagram la legitimidad de las manifestaciones: “Exigir tus derechos no es un delito, pacíficamente sin violencia; es el momento de sacarlos del poder. Unidos, el mundo los apoya, no los dejaremos solos, no permitan que los apresen, la libertad está cerca. Ni una mentira más”.

Junto a sus palabras Cuqui compartió un video en el que añadió: “El único culpable de la miseria que hay hoy día, de la destrucción de nuestro país, de la separación de familias, de miles de asesinatos y de muertes es el comunismo, es el Partido Comunista”.

“Es la hora de sacarlos del poder. Salir a la calle no es buscarte un problema. Salir a la calle es terminar con todos los problemas. Patria y Vida, libertad, es el momento cubanos”, agregó.

En otras publicaciones la comediante compartió imágenes de las protestas.

Este domingo las protestas que comenzaron en Santiago de Cuba se extendieron a Bayamo y Cárdenas, mientras el régimen movilizaba a las fuerzas policiales para reprimir a los manifestantes.

En Santiago se reportan detenidos y el pueblo sigue en las calles exigiendo su liberación.