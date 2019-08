Cuqui La Mora logra llevar a su hija a Estados Unidos: "Es el día más feliz de mi vida"

Publicado el Domingo, 25 Agosto, 2019 - 14:05 (GMT-5)

La humorista cubana Aleanis Jáuregui, mejor conocida como Cuqui La Mora, anunció a través de sus redes que finalmente consiguió llevar a su hija para Estados Unidos con ella, y que aún no podía creer que hubiera logrado "lo imposible".

La artista llegó con la niña este viernes a Miami y, aunque explicó a través de un video en Facebook que lo hizo de manera legal y que entraron al país montadas en un avión, no dio muchos más detalles de cómo lo consiguió, pero sí agradeció por la oportunidad de lograrlo y adelantó que, cuando pase el shock, tiene mucho humor preparado para regalarles a los seguidores.

"Tengo que darles una noticia muy importante, estoy muy emocionada, no sé cómo darla, estoy en Miami y no vine sola, vine con mi hija", dijo La Mostra.

Cuquita se mostró visiblemente emocionada y confesó que aún no se creía que lo hubiera logrado, pues esta era la sexta vez que lo intentaba. Asimismo, aseguró que había soñado tanto con hacer esa directa para sus seguidores, que pensó que nunca la haría.

"Me parece que estoy soñando, no me quiero ni acostar a dormir, porque si yo me levanto allá en mi casa, me da algo", bromeó.

En otra publicación en Facebook, Cuqui agradeció los mensajes de sus seguidores y a todo el que la apoyó para lograr este gran sueño: "GRACIAS A TODOS POR SUS BUENOS DESEOS. Creo que es el día más feliz de mi vida, es como dar a luz, gracias a mi equipo por creer en mí y en mi afán de que nada es imposible en esta vida y a este país por darme esta gran oportunidad de llegar legalmente con mi hija. GRACIAS DESDE LO MÁS PROFUNDO DE MI CORAZÓN, y no voy a correr jijijijj".