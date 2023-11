Jorge Junior saca pecho: "La mejor versión de Los 4 soy yo"

Con un mensaje compartido en el perfil oficial de Los 4, Jorge Junior hizo recuento del origen y trayectoria de la agrupación fundada hace más de quince años, de la que dijo que él era su mejor versión.

"La agrupación LOS 4 creada por Jorge Hernández Carvajal el 15 de febrero de 2008, cuando se vuelvan a dirigir y hablar de ella háganlo con mucho respeto y cuidado para no tener que requerir a cualquiera", comienza su extenso mensaje donde se refirió, además, a los que se unieron al proyecto inicialmente y los que se sumaron por el camino cuando ya daba frutos y cosechaba éxitos.

Cabe recordar que Los 4, con su nombre actual, nació después de que el director de Eddy K, Eduardo Mora, se quedara en Estados Unidos. Eduardo Mora y DJ Tony se quedaron en EEUU, y Jorge Junior, entonces, creó Los 4 con los dos que quedaron, él y Damián

"Los que empezaron de 0 creyeron en mí y salieron para la pista a lo que fuera, defendiendo el nombre de LOS 4. Los que siguieron ya cogieron un trabajo creado y creíble, es decir, fácil. Lo que para mí fue y seguirá siendo un sueño realizado, para otros fue un negocio o un trabajo y es ahí donde este guerrero se distingue de otros", continuó en su comunicado, donde no menciona a nadie pero deja bien claro que para él la mejor versión de la agrupación es él mismo, pues "con mi sueño le cambié la vida, le di carro, casa, conocieron parte del mundo, les enseñé el camino y hoy son alguien gracias a lo que aprendieron aquí en Los 4".

"Todos lo días de este mundo hay que decir MAFEREFUN JORGITO y los 11 de noviembre celebrarlo como el día de su creador", continuó en su comentaba publicación, en alusión a su cumpleaños el próximo sábado.

Tras eso no escatimó en enumerar los logros de su trayectoria artística y los obstáculos que ha superado a nivel personal.

"Soy esa versión que mucho no han podido superar y donde llevo 16 años con los pantalones bien puestos diciendo por aquí no se batea. Donde un país y parte del mundo sigue creyendo en mí, donde me pasé 2 AÑOS de COVID y muchos pensaron que sería el fin y mírame aquí, con mi banda completa sin cambiarle el nombre ni reduje plantilla", dijo en ese sentido.

Lo suyo, sin embargo, no es fruto del azar o la buena suerte sino de "saber lo que se quiere".

"Respeto a los nuevos pero les aconsejo trabajen para que en 20 años repitan sus nombres, entonces se darán cuenta que su trabajo no fue en vano y es hay donde sus almas serán libres", pidió en su post que cerró con bendiciones para sus seguidores y la frase que considera lo define: "Soy yo el que se cayó y se levantó".

Casi tres mil reacciones y más de 400 mensajes provocó Jorge Junior con su publicación compartida hace ocho horas.

Sus seguidores, en su mayoría, suscribieron sus palabras y reconocieron su trayectoria como artista y como fundador de la agrupación, aunque algunos echaron en falta un poco de modestia de su parte.

"No es por donde camines sino las huellas que seas capaz de dejar", había dicho el lunes al desear feliz semana a sus seguidores.

En septiembre pasado, cuando Charly & Johayron dieron explicaciones por no haber cantado en un concierto en Las Tunas, el líder de Los 4 lamentó que les hubieran lanzado piedras pero criticó la actuación de los jóvenes reguetoneros.

“Voy a decirles algo con el mayor respeto que se merecen: al público hay que respetarlo y más cuando es un público que tú no sabes de dónde saca su dinerito para ir a verlos, eso que hicieron es una falta de respeto al pueblo y los que los siguen”, dijo en esa ocasión en un post también compartido