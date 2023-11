Teresa Denisse Fundora, otra cubana candidata a los Premios Goya 2024

La actriz cubana Teresa Denisse Fundora es una de las candidatas a nominación por la Academia española de Cine a los Premios Goya 2024 en la categoría Mejor actriz revelación, por su participación en el filme Literato, el cual tiene presencia en 23 secciones de competencia de esta 38 edición del evento.

Natural de la ciudad de Santa Clara, al centro de Cuba, Teresa Denisse expresó en redes sociales su asombro por esta nominación. “Sorpresa que me llevé y grande… más para mí, que todos saben cuándo y cómo llegue hasta aquí”, sentenció.

Incluso no faltó la alegría por estar entre las candidatas a este importante premio. “Hoy celebro la noticia, pero si algo me tiene feliz, es poder aparecer en esta película rodeada de lo mejor del talento asturiano, ese es mi mayor premio y que no falten oportunidades para seguir haciendo lo que me gusta”.

En Literato, Fundora comparte escena con Maxi Rodríguez, quien además de protagonizar la película también es el guionista. Además, aparecen en el elenco Isabel Ayúcar, Pedro Civera, Eduardo Antuña, entre otros a los que la actriz cubana dedicó también palabras de agradecimiento.

“Felicidades a sus protagonistas y a su director por estas candidaturas y por dejarme un pedacito de Literato”, dijo.

El filme, enmarcado en el género comedia, es dirigido por Carlos Navarro Suárez y narra la historia del cincuentón Max, un actor que regresa a su pueblo después de una separación matrimonial y una carrera repleta de papeles secundarios, para enfrentar una nueva vida en los lugares donde ha transcurrido su infancia.

Cartel del filme Literato

Teresa Denisse, de 34 años, es graduada del Instituto Superior de Arte (ISA), en Cuba, y siempre ha estado vinculada al mundo televisivo. Sus inicios fueron en la televisora local de su natal Villa Clara, Telecubanacán.

Junto a su esposo, el también actor y realizador cubano Maikel Valdés Leiva, emigró a España en 2017 y ahí se estableció en la Comunidad Asturiana, específicamente en el concejo de Posada de Llanera, limítrofe con Oviedo y Gijón.

En declaraciones el sitio de noticias Cubanet comentó que es incansable persiguiendo los caminos de la actuación. “Sigo haciendo castings, sigo presentándome a todo lo que pueda, estudiando, preparándome, haciendo teatro y poniendo en práctica todo lo que aprendí sin abandonar el proceso audiovisual que tanto me gusta. Seguiré persiguiendo mis sueños”.

Precisamente, una de sus recientes incursiones en la televisión española fue en un spot televisivo junto al presentador Jesús González Calleja, conocido por sus programas de “Desafíos extremos”. Igualmente, una foto de ella con un vaso de leche fue visible por un tiempo en avenidas céntricas y supermercados españoles como parte de una campaña de la Central Lechera Asturiana.

Sin perder el paso de su trabajo,Teresa Denisse deberá esperar al anuncio de la lista definitiva de nominados a los Goya 2024 que se dará a conocer el próximo 30 de noviembre, y para los cuales también está en pugna el cubano Ray Sánchez, quien opta por el galardón en la categoría de Mejor actor revelación por su trabajo en la película Licantropía.

Ambos comparten la coincidencia de provenir de la misma ciudad natal, Santa Clara.