Actor cubano Ray Sánchez candidato a los Premios Goya 2024

El cubano Ray Sánchez figura entre los actores que optan por los Premios Goya 2024 en la categoría de Mejor actor revelación, por su trabajo en Licantropía, película española con 23 candidaturas en la 38 edición de los galardones que otorga la Academia de Cine española.

Sánchez transmitió a sus seguidores en redes sociales su dicha por esta postulación: “Con mucha alegría recibo la noticia (de) que la película Licantropía tiene 23 candidaturas a los premios Goya 2024, entre ellos tengo la inmensa satisfacción de estar incluido en la categoría a Mejor Actor Revelación”.

Captura de Facebook/Ray Sanchez

El actor cubano, que reside en España, agradeció “a todo el equipo de actores y actrices, al equipo técnico y de producción por esta gran aventura que continúa dando emociones buenas” y también tuvo palabras de gratitud para la directora del filme, Nieves Gómez, y la productora Cinemegaguay, “por todo el esfuerzo y empeño que están poniendo para que este bebé vuele alto”.

“Queda mucho camino por andar. Pero para mí, ya es un premio y un gran orgullo estar entre esta selección...”, aseguró Sánchez, satisfecho por este primer escalón ascendido en el camino hacia la nominación a los premios.

¡¡¡Mucha suerte a todos mis compañeros y larga vida al cine!!!, exclamó en el cierre de su post, que acompañó con fotos de las candidaturas del filme, de la première en Madrid y de una de sus escenas en la película.

Captura de Facebook/Ray Sanchez

Sánchez, de 31 años, nació en Santa Clara, Villa Clara, se formó como actor en la Escuela Profesional de Arte “Samuel Feijóo” de la provincia y trabajó durante siete años en Estudio Teatral de Santa Clara, reseñó el portal Almería is different. En 2017 fundó su propia compañía, Teatro del Awa, junto con tres colegas.

En 2019 emigró a España, donde inicia una nueva etapa en su carrera, desarrollando su vocación docente en la Escuela de Arte Dramático y Cine de Almería y expandiendo su repertorio actoral.

“Yo salí de Cuba y pensé que si no podía actuar más era lo que había”, contó Sánchez al medio español. “Aquí (Almería) he encontrado lo que no quiero perder y lo que salí buscando, en definitiva: vida”.

“Licantropía es un drama de suspense y acción que se inspira en el mundo de las leyendas. Dos historias paralelas se entremezclan para hablar de la vida a través de la metáfora cinematográfica y proyectando el lado oscuro del ser humano”, señala una nota de prensa de la producción española.

Los nominados a los Goya 2024 se darán a conocer el próximo 30 de noviembre, informó el sitio oficial de los premios.

Por los galardones de la 38 edición optan 202 películas españolas -37 más que en la anterior-, estrenadas en el país europeo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, señaló el comunicado.

De estas producciones, 123 son de ficción, 73 son documentales y seis de animación. También concurren este año 10 filmes europeos y 16 largometrajes iberoamericanos escogidos por las Academias de sus respectivos países.

El documental El Caso Padilla, del director cubano Pavel Giraud, es uno de los más de 200 filmes que aspiran a los premios de esta edición, y logró un total de siete candidaturas, en las categorías de Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion original, Mejor música original, Mejor montaje, Mejor sonido y Mejor película documental.