Juez toma una decisión sobre adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Derek Rosa, el adolescente cubano acusado de asesinar a su propia madre frente a su hermana recién nacida en un apartamento de Hialeah, deberá permanecer de momento en una cárcel para adultos, según se pudo conocer este jueves.

Así lo determinó el juez Richard Hersch en audiencia este 9 de noviembre a la que asistió toda la familia del menor, que desde que ocurrió el crimen lo respalda en pleno.

A pesar del sostenido esfuerzo de los abogados y de la familia para que Rosa sea transferido de la cárcel para adultos Metrowest Detention Center a un centro juvenil, el juez indicó que la permanencia en un centro para adultos es lo que estipula la ley debido al cargo de asesinato en primer grado que enfrenta el joven.

No obstante, Hersch expresó su disposición de consultar más leyes constitucionales sobre el asunto en busca de una alternativa. Se espera que tome una decisión oficial el 17 de noviembre.

"Entregamos una petición a la corte avisando que queremos regrese al sistema juvenil. Está detenido con adultos y es un niño de 13 años. No merece estar en la cárcel con adultos", reiteró este jueves uno de los abogados que lleva el caso.

El juicio podría comenzar en febrero, según reveló la prensa local.

Mientras tanto, la familia de Derek Rosa continúa apoyando al máximo al menor, para el que piden a las autoridades clemencia.

A finales de octubre un gran jurado determinó que Derek Rosa será juzgado como adulto y enfrentará un cargo por asesinato en primer grado.

En días recientes fue noticia que los allegados adolescente enviaron una veintena de cartas al juez para intentar revertir la decisión de que el adolescente permanezca en una cárcel para adultos, algo que de momento continúan sin consegir.

"Su madre, desde el cielo, quisiera que se salve porque las madres siempre perdonan, y ella amaba a su hijo", se pudo leer en un fragmento de la carta de la abuela materna, Isabel Acosta, según reveló Telemundo 51.

Desde el inicio, la familia en pleno se ha mostrado en desacuerdo total con la presentación del caso que ha hecho la fiscalía.

"Mi nieto es el niño mejor del mundo", dijo visiblemente afectada la abuela materna del menor en declaraciones a la prensa local a la salida de la audiencia en la que se hizo pública la declaración de no culpabilidad del adolescente.

"Esto no es Derek. Él es un nene bueno, cariñoso, amoroso... Nadie conoce a Derek como lo conocemos nosotros y esto no es Derek. No es adulto nada, es un niño que juega todavía", afirmó otra familiar ante la prensa congregada en el lugar.

En la noche del 12 de octubre el adolescente asesinó a su madre a puñaladas mientras la mujer dormía. Lo hizo frente a su hermanita, una bebé de 14 días de nacida y luego llamó a la línea del 911, donde dio detalles de lo ocurrido dentro del apartamento, ubicado en 211 del West y la 79 Place de Hialeah.

Luego del crimen, Derek Rosa tomó fotos del cadáver de su madre y las envió a un amigo, según reveló la policía. Luego le dijo al mismo amigo que la había matado.

Cuando las autoridades llegaron el menor salió con la manos en alto. El cuerpo de su madre, Irina García, de 39 años, yacía apuñalado junto a la cuna de la bebé, que ahora ha quedado bajo la custodia de la abuela materna.

"Es una cosa muy difícil de entender por qué suceden estas cosas. El niño no ha dicho por qué lo hizo, los investigadores no lo podemos creer, es muy triste para nuestra comunidad", dijo Eddie Rodríguez, vocero de la policía de Hialeah.