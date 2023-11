Dramático rescate de 34 balseros cubanos cerca de los cayos de Florida

La Guardia Costera estadounidense rescato a 34 cubanos que permanecían aferrados a un bote que se hundió a nueve millas de los cayos de Florida.

El hecho ocurrió el viernes cuando los inmigrantes fueron avistados por un navegante que avisó a las autoridades y permaneció en la escena hasta que llegaron los rescatistas, informó el canal Local 10.

Los cubanos estaban alrededor de la embarcación hundida asegurados con algunas sogas, y según sus primeras declaraciones llevaban al menos dos días en el mar.

El navegante fue identificado como Capitán Marty Lewis, y brindaba servicio turístico en el Main Attraction Sportfishing Charter.

Dijo que estaba aproximadamente a diez millas de la costa de Key Colony Beach cuando vio a los migrantes aferrados al bote que se hundía, llamó a la USCG y permaneció en la escena.

Asimismo, declaró que notó algo en el agua y primero pensó que "era como un árbol o algo así".

Comentó que esta no es una época turística porque mucha gente no viaja al extranjero en fin de año, y que "si no los hubiéramos seguido, es posible que nunca los hubieran encontrado".

"Al menos todos se quedaron en el barco y se aferraron a lo que quedaba", resaltó Lewis, quien aclaró que el 90% del barco estaba sumergido, como muestra un video del canal Local 10.

Las autoridades dijeron que todos los pasajeros fueron localizados, trasladados a un barco donde se les proporcionó comida, agua y atención médica básica antes de ser repatriados a Cuba.