Club de Fiat en Sancti Spíritus une fuerzas para rescatar el coche de un miembro tras accidente

Miembros del Club de Fiat de la provincia de Sancti Spíritus se movilizaron el viernes 10 de noviembre para atender un accidente de uno de sus integrantes en el kilómetro 338 de la autopista nacional.

“Ayer en la tarde uno de los integrantes del Club de Fiat de la zona Central tuvo un accidente en el Km 338 de la autopista. Cuando se conoció la noticia, rápidamente salieron en su auxilio varios de los integrantes del grupo de Sancti Spíritus del Club”, relató en un post Pedro Domínguez, del grupo de Facebook ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Captura Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

La publicación no aclara la identidad del chofer accidentado, pero el autor de la publicación detalló en comentarios que este solo sufrió golpes menores. “Ni siquiera el carro sufrió daños de consideración. Hoy temprano siguieron viaje hacia La Habana”, agregó.

La causa del accidente, aclaran, fue el estrechamiento de vía de la parte final de la autopista, que tomó por sorpresa al chofer y se salió de la carretera.

En las imágenes se pudo comprobar la presencia de integrantes del grupo en su labor de rescate. “Quedan estas fotos como recuerdo de este momento. Y como modesto homenaje a estos integrantes que no cesaron de ayudar hasta lograr recuperar el carro. Y ver que sus ocupantes estaban bien”, agregaron en la publicación.

Muchos internautas agradecieron y felicitaron el gesto en los comentarios de la publicación, desde donde también advirtieron que el carro accidentado no era de la marca Fiat.

“Ese no es un Fiat, pero lo que vale es la hermandad”, dijo Luis Alberto Herrera Pérez.

No obstante, Domínguez respondió que el chofer no andaba hoy en su Fiat, que “es uno de los más originales de nuestro país. Pero eso no importa. Pertenece al grupo, y eso es más que suficiente”, añadió.

El kilómetro 338 de la Autopista Nacional de Cuba se ubica en el municipio de Taguasco de la provincia de Sancti Spíritus.

El mal estado de la vía, el poco mantenimiento de los carros y la falta de luz son algunas de las causas que provocan accidentes en la Autopista Nacional cubana, una obra inconclusa de la década de 1990.

Recientemente, un Lada sufrió un incendio en esa vialidad tras un desperfecto mecánico y sin que se reportaran víctimas en el incidente.