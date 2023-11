Emotivo momento de La Diosa con asistente a concierto en Tampa

Tras su reciente concierto en Tampa La Diosa compartió con sus seguidores en redes el momento que vivió con una de las personas que acudió a verla.

"Estas son las cosas bellas que me llevo de cada concierto, gracias a cada uno de los seguidores que estuvieron en Mojitos, amé cantar para ustedes, gracias", dijo la intérprete de "La papaya de 40 libras" en el post.

"Dijiste cuando empezaste el concierto que mucha gente hoy iban a cambiar tu opinión sobre ti, yo fui una de ellas; cambié mucho la opinión sobre ti", se escucha decir a la joven en el vídeo, antes de fundirse ambas en un caluroso abrazo.

"La Diosa tiene un gran corazón. Que la música no sea la que nos guste a todos no opaca el gran corazón que tiene. Bendiciones miles y éxitos también"; "La pasamos bien espectacular. Muy lindo todo, por eso te apoyamos en todo lo que haces. Gracias por visitar nuestra ciudad de Tampa"; "Eres una gran mujer, siempre lo supe"; "Ella es una linda persona, una guerrera en verdad"; "Es que eres una bella persona con un corazón enorme. Miles de bendiciones"; "Siempre he tenido la misma, espectacular, humana, buena artista, en fin, lo mejor; espero un día conocerte. Me gusta tu carrera , eres la diosa siempre", reaccionaron sus seguidores al momento.

Ante la opinión en los comentarios a la publicación de la Diosa de que la chica se había convertido en una ex-hater, ella misma reaccionó.

"Para nada. Nunca fui hater. Yo no escuchaba mucho su música pero si veía sus directas porque es una de las personas que dicen las cosas como son directas y la gente tiene otro criterio sobre ella respecto a su forma de hablar; y a lo que me referí cuando dije que cambié de opinión fue que pude observar de cerca que es una persona que ama a su público, que es sincera y de sentimientos, que no solo es esa persona que vemos por fuera y en redes" escribió Leonor Fernandez Suarez, que se hace llamar en redes 'La tóxica maldita'.

En su perfil, a través de las stories, también compartió el vídeo y un mensaje.

"Se cumplió lo que dijo al llegar, salí de ese lugar con una opinión muy diferente de ella. Gracias por darme fuerza para seguir luchando. Nadie sabe lo que puede hacer con tan solo una palabra y una vez más se cumple el dicho 'no juzgues sin conocer"; escribió en la sección efímera de la red, donde catalogó el concierto de "una gran noche".

Tras este post, la popular cantante cubana radicada en Miami, compartió otro para agradecerle al público que acudió a apoyarla y disfrutar de su actuación.

"Gracias Tampa por el cariño noche lindo público, hermoso, qué más se puede pedir; los amé", dijo.