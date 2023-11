Unión de Jóvenes Comunistas lidera “proceso político” contra el consumo de drogas en Cuba

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) inició este lunes lo que definió como un “proceso político” contra el consumo de drogas en Cuba.

Bajo el título de “UJC Felices sin drogas”, la organización comenzó en Sancti Spíritus una campaña nacional de prevención y rechazo al consumo de estupefacientes entre los jóvenes de 12 a 22 años.

Con el apoyo del ministerio del Interior (MININT) y el ministerio de Salud Pública (MINSAP), la campaña de la UJC lidera el “proceso político” Felices sin Drogas, según reporte de la emisora oficialista Centrovisión.

“El proceso Felices Sin Drogas estará ocurriendo en cada uno de los grupos de nuestra Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y de nuestras brigadas de la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios)”, explicó a la emisora Abraham Sánchez, primer secretario de la UJC en Sancti Spíritus.

Este “proceso político”, según Sánchez, tiene la misión principal de “fortalecer sobre todo la conciencia de nuestros estudiantes para aborrecer y de cierta manera rechazar el consumo de droga”.

“Sobre todo yo creo que la discusión está dirigida a cómo los jóvenes también rechazamos esta conducta y creamos conciencia en el radio de acción donde interactúan nuestros movimientos juveniles y nuestras organizaciones estudiantiles”, consideró el joven “cuadro político”.

La campaña, o “proceso político”, estará activa hasta el 30 de noviembre en la provincia, y se desarrollarán “charlas educativas y actividades profiláticas”.

“Vuelvo y repito, la principal misión es crear una conciencia clara en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes sobre el rechazo del consumo de drogas”, subrayó Sánchez.

“Felices sin drogas” es uno de los objetivos apremiantes de la UJC con miras a su duodécimo congreso, destacó el reportaje oficialista, en el que Sánchez explicó que “el combate a este flagelo resulta prioritario para la organización juvenil cubana de vanguardia”.

En medio de una aguda crisis económica y sociopolítica, la población cubana ha visto aumentar el consumo de drogas en el país. A pesar del secretismo y la falta de transparencia institucional sobre este tema, las redes sociales y los medios independientes dan cuenta de una realidad preocupante en este sentido.

En los primeros cinco meses del año, la Aduana de Cuba decomisó 14 kilogramos de droga en distintas operaciones para evitar el tráfico por vía aérea y marítima, según la información difundida por la agencia oficialista ACN.

Entre los estupefacientes predominaron la cocaína, marihuana, éxtasis y "cannabinoides sintéticos" (compuestos químicos artificiales).

A finales de mayo, al menos cuatro menores de edad que estudiaban en la escuela deportiva de la provincia de Artemisa consumían marihuana, según reveló la prensa oficialista cubana citando a autoridades sanitarias locales.

En julio, el director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia (MINJUS), Alexis Batista Cegrera, confirmó en el programa Mesa Redonda de la oficialista Televisión Cubana que el tráfico de drogas por los aeropuertos y zonas costeras de Cuba experimentó un incremento significativo, superando las cifras registradas en 2022.

A finales de octubre, las autoridades aduaneras cubanas alertaron sobre el incremento de los casos de tráfico de droga en los aeropuertos de la isla, luego de que estos se incrementaran más del doble con respecto al año anterior.

En fechas recientes, a raíz de la muerte de una niña de dos años que fue golpeada por su padrastro –supuestamente bajo el efecto de las drogas– vecinos del barrio habanero de Luyanó pidieron a las autoridades acciones para controlar la venta de estupefacientes en las calles.

"Hago este comentario retomando una vez más el tema de las drogas. Caballero, vamos a hacer conciencia, aún no sé qué están haciendo las autoridades de este país que no actúan, que no toman unas medidas ante esta situación", afirmó una publicación de un internauta anónimo en el grupo de Facebook "Solo gente de Luyanó".

Al parecer, la UJC ha tomado cartas en el asunto con su “proceso político” contra las drogas, desplegando una campaña que aborda el complejo tema con un enfoque y herramientas que expertos consideran poco eficaces para conseguir aumentar el apoyo a la prevención del uso de drogas, tal y como subraya la ONU en su campaña para la prevención del uso de drogas “Escucha Primero”.