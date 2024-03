Detienen a cubano con supuesto cargamento de droga "el químico" en La Habana

Un operativo de la policía cubana terminó con la detención de un joven que supuestamente cargaba media libra de "químico", una droga superadictiva de bajo costo muy popular en la isla.

El youtuber Alain Paparazzi cubano posteó el video en su canal de X, donde puede verse el momento de la detención.

El hombre fue arrestado en plena calle por policías que se acercaron en una moto.

Desde hace meses los cubanos vienen denunciando el aumento de venta de drogas en la isla, especialmente de "el químico", la cual, afirman, "enloquece a la juventud".

Se trata de una sustancia mezclada con varios productos que se vende a precios bajos. La base de este nuevo narcótico es el cannabis y se fuma en cigarros como si fuera simple marihuana.

Sin embargo, los consumidores no están seguros sobre sus otros componentes, un consumidor contñó a Cubanet que la droga es preparada con pastillas para la epilepsia, formol y anestesia para animales.

"Según he visto, ponen la hierba en una bandeja y ahí le echan los químicos para poner todo a secar después", contó.

Varios consumidores dijeron al citado medio que: "Es como un golpe de energía que me llena de calambres todo el cuerpo. Hay un momento que solo siento como late el corazón y se me tapan los oídos. A muchos les provoca caminar rápido, pero a mí me da por ir lento".

Las autoridades cubanas se han mostrado preocupadas por el aumento del uso de esta droga en el país.

El asesinato de una niña de dos años en el barrio habanero de Luyanó el pasado año a manos de su padrastro estuvo vinculado al consumo de la misma, según se informó. Después de este hecho se han hecho varias redadas en La Habana para detener a los narcotraficantes.

El coronel Juan Carlos Poey, Jefe de la división antidrogas del Departamento Técnico de Investigaciones, señaló que entre el 26 de octubre y el 18 de noviembre del año pasado, se incautaron 12 kilos de estupefacientes y 193 personas fueron arrestadas por narcotráfico.