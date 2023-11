Vecinos de Luyanó denuncian excesiva venta de drogas en las calles

A raíz de la muerte de una niña de dos años que fue golpeada por su padrastro –supuestamente bajo el efecto de las drogas– vecinos del barrio habanero de Luyanó han pedido a las autoridades acciones para controlar la venta de estupefacientes en las calles.

En el grupo de Facebook "Solo gente de Luyanó" han aparecido en los últimos días varias publicaciones alertando de la creciente venta de drogas en algunas zonas de ese barrio, sin que la policía intervenga efectivamente.

Incluso, los vecinos han publicado nombres y ubicaciones de los expendedores, pese a lo cual han visto pocas redadas policiales.

"Buenas tardes hago este comentario retomando una vez más el tema de las drogas caballero, vamos a hacer conciencia, aún no sé qué están haciendo las autoridades de este país que no actúan, no toman unas medidas ante esta situación", afirma una publicación de un internauta anónimo.

Dijo que "Luyano está minada completa en Juan Alonzo entre las calles Matías Infanzón y Juan Abreu".

Publicación en Facebook

Asimismo, que "en todos los alrededores de esa manzana están estas personas vendiendo estas sustancias y no se hace nada al respecto", subraya.

Otro vecino coincidió en que el barrio "está cundió", pero lamentó que las autoridades solo aparecen cuando alguien pone en algún muro la consigna antigubernamental "Patria y vida".

"A ellos (el régimen) les conviene, así la gente está distraída y no se ponen para las miserias que estamos pasando", sentenció.

Redada contra las drogas en Luyanó el 29 de octubre. Facebook

En otras publicaciones que datan de octubre, los vecinos incluso facilitaron los nombres y ubicaciones de algunos vendedores, "los cuales también consumen y roban".

"Es muy cierto lo que dicen... y le faltaron nombres... aquí les voy a poner algunos que me sé y a medida que recuerde pondré más porque esto ya se salió de control, ya que éstas personas además de consumir y asaltar también venden... y estas personas son los que están dañando a nuestros jóvenes, que los ves vestidos de secundaria y fumando esa porquería", señalaba una publicación de octubre.

Publicación de Facebook

"Dundy, Yoyo, hay un negrito que vive en la misma esquina de Santa Ana y Luco.... después de cruzar Luco como si fueras para Villanueva, en el primer pasillo al fondo, que no recuerdo su apodo pero su nombre es Yoeli", decía el post.

Además, que "al lado de la cafetería que está frente al Fénix hay un pasillo y todas las mujeres de ahí venden drogas sin contar que los jóvenes desde que se levantan andan bajo los efectos de esa maldita droga."

También consideraban que se trata de una problemática que se está escapando de las manos y que ya habría traído como consecuencia el feminicidio familiar de la niña de dos años Kamilia Melit Alonso Ocampo, quien era víctima frecuente de violencia intrafamiliar, al igual que su hermano mayor.

La madre y el padrastro habrían abusado de la menor en incontables ocasiones bajo el efecto de las drogas, informaron los vecinos. El día de la muerte de la pequeña la madre había ido a la farmacia, aparentemente drogada, cuando el padrastro, en la misma condición, le dio una patada fatal a la niña en el estómago "para apartarla de su camino cuando iba a pasar".

Publicación en Facebook

No se pudo hacer nada por salvarle la vida a Kamila. La autopsia, según la citada fuente, "encontró sangre y otros líquidos en el estómago de la menor, que además presentaba hipoglucemia y signos de desnutrición".

El examen forense también precisó que la niña tenía contusiones en varias zonas del cuerpo y la tráquea dañada.

Desde entonces los vecinos de ese popular barrio habanero han hecho varios llamados a las autoridades para que controlen la venta de drogas, sin que hasta ahora sean notables los operativos para ello.

Días después de la muerte de la menor un usuario de Facebook publicó imágenes de la policía en la zona y dijo que estaban "recogiendo a unos cuantos que están metiendo la droga en el barrio".

Afirmó que las fotos pertenecían a una recogida de gente involucrada con la droga.

Publicación en Facebook "Solo gente de Luyanó"

"Hay violencia y la gran mayoría por esa mierda que se están metiendo, la gente no tiene ya amor por nada, ni andan creyendo en nada, creo que entre todos podemos poner un freno, y no es chivatonería, solo quiero hacer conciencia y evitar males mayores, hace unos días fue la niña de 2 años que el padrastro la mató por esta metiéndose droga, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros o nuestros hijos", subrayó.

"Luyanó está lleno de droga y bien, y que se entere el mundo entero", dijo la internauta.