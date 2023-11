Madre cubana denuncia muerte de su único hijo por negligencia médica en Las Tunas

“Gracias a todas las personas que se preocuparon por la muerte de mi único hijo y saber que viajé a Cuba para traérmelo a España y lo que vine fue a enterrarlo por un dolor que los médicos cubanos no vieron lo que tenía y mi hijo pidiendo que lo operaran de la úlcera y no quisieron, lo mandaron para la casa”, denunció en Facebook Lisandra Cancela.

La muerte del joven, de quien solo ha trascendido el nombre “Leo”, se debió a una úlcera que no fue operada y, en su lugar, la diagnosticaron como gastritis.

Facebook / Lisandra Cancela.

“Dos veces fui al hospital Ernesto Guevara lo diagnosticaron de gastritis y me lo mataron, era lo q él decía q tenía, pero no voy a descansar hasta verlos presos. Los camilleros durmiendo y apareció uno y mi hijo tuvo q pagar 1000 pesos para que cogiera la camilla. Lamentablemente yo no había llegado, todo eso está pasando en Cuba”, lamentó

“Lo único que me quedaba, que en vida luche y trabaje para él, y vivía cómo quería, ayudando a todo el mundo, porque él no le hacía maldad a nadie, pero me di cuenta q tiene un millón de amigos gracias a todos, siempre estará en nuestro corazón. Descansa en Paz, hijo mío, Amén”, concluyó esta angustiada madre.

Denuncias como la de esta madre son recurrentes en las redes sociales de los cubanos, quienes buscan impotentes una solución para lograr la atención médica necesaria, en medio de la grave crisis del sistema sanitario del país.

En octubre, la cubana Yenisey Guevara quien había denunciado la falta de ambulancia para transportar a su padre enfermo, informó sobre la muerte del anciano.

Guevara explotó ante las irresponsabilidades que han conducido tanto a la muerte de su padre como a que su cuerpo no haya podido ser trasladado de vuelta a su hogar.

“Hasta cuándo faltas de respeto, inhumanos, hasta cuándo va a ser esto, partías de descarado y después tienes que oír cuando pones una queja que te digan q van llegando a Encrucijada alante de tu cara....”, se quejó.