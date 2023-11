Yulién Oviedo se rinde ante Alexander Delgado: ¿Qué habrá detrás de su reciente post en Instagram?

El reguetonero Yulién Oviedo vuelve a la carga desde su perfil de Instagram con fuertes declaraciones sobre su relación con Alexander Delgado, director de Gente de Zona.

“Aunque ahora mismo no tengamos las mejores relaciones @alexandergdz y yo, siempre le voy a agradecer por haberme dado el honor de ser (…) el único artista que más ha colaborado con el proyecto más exitoso del género cubano”, escribió en su perfil de la red social.

Sus declaraciones llegan inesperadamente en un ambiente musical en que las acciones no se hacen con ingenuidad. Por ello, varios de los comentarios de sus fans especulan que Oviedo está buscando hacer una colaboración con el famoso dúo cubano, sin embargo, su manera de transmitir el mensaje no fue el correcto.

“Una de las voces de Cuba más exitosas, aunque parte del público no lo vea, de esa manera nosotros los artistas sabemos lo difícil que es lograr tus virtudes”, le dijo el usuario @el_monster_official.

El fan @josedaniel opinó: “Claro, porque tú eres uno de los del género urbano cubano con más talento, pero lo que te ha fallado es no tener un buen equipo de trabajo, y tu personalidad… y forma en la que enfrentas las críticas”.

Mientras, @ale_boudet apuntó: “Qué daño le han hecho a muchos artistas las redes sociales. Mira esa foto, cuando aquello no había redes, no tanta bobería y todo el mundo se llevaba bien. Rezo porque @yulien_oviedo vuelva a ser la persona que siempre admiré”.

En 2018, la buena relación que existía entre los cantantes cubanos Alexander Delgado y Yulién Oviedo era evidente. Ambos artistas siempre que podían pasaban tiempo juntos y en compañía de otros colegas y, cuando lo hacían, lograban convertirse en el alma de la fiesta.

Incluso, llegaron a compartir escenario en Roma, durante un concierto ofrecido por los intérpretes de “Si no vuelves”.

Por esas fechas, el deejay Adriano Marín Quesada, mejor conocido como Adriano Dj, compartió una publicación de varias fotografías en su perfil de Instagram posando junto a Alexander, Randy Malcom, Jacob Forever y Yulién.

También en febrero de 2019, después de semanas preparando a sus fanáticos para la nueva bomba musical que se traían entre manos, vio la luz “Por qué será”, una colaboración entre el dúo y Oviedo.

El tema fue presentado a través de un material audiovisual dirigido por el experimentado director cubano Pedro Vázquez.

Pero su polémica alcanzó realce en 2021, cuando Alexander compartió un meme, ya no disponible, en el que aparecen el líder de Los 4, Jorge Junior y Yulién Oviedo caracterizados como alumnos en un aula de Cuba, mientras hacen referencia a que no saben qué es una dictadura.

“Me llamó Yulién Oviedo, que no se mete con nadie, insultado por un meme que pusieron y que estamos él y yo en un aula. El meme me dio tremenda risa, lo que Yulién está molesto y lo entiendo, porque Alexander de Gente de Zona lo puso en sus historias. Ahora el payaso y corista que salga, sea quien sea, le voy a echar plomo. Porque si ustedes pensaron que uno tenía miedo, yo lo que no le voy a dar comida a nadie. La gente se olvida quién es uno y voy a tener que ponerme pesado”, declaró entonces Jorge Junior.

Delgado aseguró más tarde que no fue él quien subió el meme a sus redes. No obstante, la fractura en la relación de los dos cantantes ya estaba hecha.