Jorge Junior arremete contra Alexander Delgado: "Te voy a echar plomo"

Acaba de destaparse una nueva polémica dentro del género urbano de la isla. En esta ocasión, los protagonistas de la nueva querella que circula en las redes sociales son los reguetoneros cubanos Jorge Junior, Alexander Delgado y Yulien Oviedo.

Todo se debe a un meme, ya no disponible, que el director e integrante de Gente de Zona compartió en la sección de historias de su perfil de Instagram. En la imagen aparecen el líder de Los 4 y Yulien Oviedo caracterizados como alumnos en un aula de Cuba mientras hacen referencia a que no saben qué es una dictadura.

El meme / Instagram / Incomunista

Como era de esperar, el post de El Monarca no ha hecho más que enfadar a Yulien Oviedo y Jorge Junior. Este último, no tardó en hacer pública su reacción a través de las redes sociales mediante uno de sus típicos vídeo en directo que emitió en su cuenta de Facebook.

Según contó el director de Los 4 en su live, Yulien Oviedo le llamó por teléfono "insultado" tras ver la publicación de Alexander Delgado, por lo que decidió tomar la iniciativa y salir de primero en defensa de ambos. A pesar de que comentó durante la transmisión que toda su vida ha dado "cuero" y que el "chucho" ni le va ni le viene, el reguetonero se mostró molesto y ofendido por el gesto que tuvo el integrante de Gente de Zona.

"Me llamó Yulien Oviedo, que no se mete con nadie, insultado por un meme que pusieron y que estamos él y yo en un aula. El meme me dio tremenda risa, lo que Yulien está molesto y lo entiendo, porque Alexander de Gente de Zona lo puso en sus historias. Ahora el payaso y corista que salga, sea quien sea, le voy a echar plomo. Porque si ustedes pensaron que uno tenía miedo, yo lo que no le voy a dar comida a nadie. La gente se olvida quién es uno y voy a tener que ponerme pesado", expresó Jorge Junior.

Seguidamente, el cantante urbano comenzó a arremeter contra El Monarca, pues alegó no le gustó para nada la idea de que fuese precisamente él quien compartiese el meme en su Instagram.

"A mi no me molestan los memes porque yo me río, ahora, no se presenten los que no se tienen que prestar porque les voy a echar plomo. ¿Oíste Alexander? rectifica esa talla que hasta ahora nos hemos mantenido los dos en la línea. Ya abrí el juego Yulien Oviedo, así que espero la tuya", dijo alentado a su compañero a que le siguiese el juego.

A continuación, Jorge Junior mencionó las últimas noticias en las que ha estado involucrado Alexander Delgado tras el estreno del sencillo Patria y Vida en colaboración con los también cantantes cubanos Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, el cual se ha convertido en todo un himno de libertad para los cubanos de dentro y fuera de Cuba.

"Ahora haciéndose los opositores sabrosos, haciéndose ahora los superhéroes. Así mismo con el río revuelto te echo un plomazo para allá. No se cojan más para eso de estar poniendo cosas en sus historias. A mi me dan risa los memes, pero no se los permito a dos o tres. Quieren salir de una canción a hacerse los personajes, no se hagan más que les voy a echar plomo. A mi no me gustan los coristas", declaró.

"Haciéndose los opositores y que si se va a formar que se forme, pero del lado de allá. Nadie viene hasta aquí. Griten aquí que yo voy a gritar con ustedes para que vean como amanecen en Bainoa sin carnet ni nada. No se hagan más los malos compadre", zanjó.

Dicho meme surgió a raíz de las últimas declaraciones sobre el gobierno cubano que hicieron tanto Jorge Junior como Yulien Oviedo durante una entrevista concedida al personaje incógnito de las redes sociales que se hace llamar Un Martí Tó Durako.

Yulien Oviedo dijo durante su charla que no cree que en Cuba haya una dictadura, mientras que el cantante de Los 4, por su parte, aseguró que no conoce el concepto de dictadura y "no sabría decir si en Cuba hay una" incluso tras reconocer que "hay muchas cosas mal".

