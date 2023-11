Madre cubana le dice las verdades a Díaz-Canel: "Estoy cansada de aguantar"

Yudeyvis Reinoso, una madre cubana con un niño de un año y 11 meses, enumeró al gobernante Miguel Díaz-Canel las dificultades que enfrentan las madres en la isla debido a la escasez de productos básicos.

"Presidente Díaz-Canel, te habla una madre que tiene un niño de un año y 11 meses, porque ya estamos cansadas las madres, dígame qué hago cuando estamos a día 15 y el arroz no ha venido, la leche de los niños no viene completa, no viene el aceite del mes, no ha venido la compota, no podemos comprar culeros porque no te lo despachan en la tienda si no perteneces a la bodega", expresó Reinoso en una directa de Facebook.

La madre, visiblemente agotada, no solo mencionó sus propios problemas, sino también los de otras mujeres que enfrentan la misma situación. Afirma que ayudó a una embarazada que fue al hospital y ni siquiera tenían óvulos vaginales para tratarla.

Hizo hincapié en la frustración de las madres cubanas al no poder acceder a productos esenciales en las tiendas en Moneda Nacional, que sin embargo se ven en las vidrieras de los mercados en Moneda Libremente Convertible (MLC).

Yogurt, pollo, toallitas húmedas, queso, perritos, todo eso lo hay en las tiendas en MLC, pero nosotros no cobramos en esa divisa, dijo.

"Estoy cansada de aguantar callada lo que estamos viviendo las madres de este pueblo cubano, ¿qué hago?", cuestionó.

Afirmó que también convive con una anciana enferma que solo tolera el pollo, pero tampoco puede adquirirlo; y que ni en los hospitales hay medicamentos para atender a enfermos o a mujeres embarazadas.

En redes han trascendido otras catarsis de madres cubanas que no encuentran manera para alimentar a sus hijos ni satisfacer sus necesidades básicas.

Hace algunas semanas una madre incluso vendió su pelo para comprar toallitas y pañales desechables para sus hijos, en medio del clima de escasez e inflación desmedida en la isla.