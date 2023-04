Madres cubanas sobre falta de pañales desechables: "Estamos desesperadas"

Una madre cubana desesperada expresó en las redes sociales su inconformidad con la carencia de pañales desechables para los niños pequeños.

En el perfil de Facebook Peques Guantánamo, la usuaria Yanita Marques, dijo que ha tenido que pagar los pañales a 1,500 pesos, un coste insostenible para una familia cubana.

Facebook Peques Guantánamo

"Soy una mamá que no puede seguir comprando Pampers a 1,000 y hasta 1,500 pesos. Ruego por favor que haga algo por estas madres cubanas, sí cubanas que somos todas, que estamos desesperadas por la necesidad que tienen nuestros niños, porque es una necesidad, no un lujo", dijo la mujer.

Explicó que la carencia de pañales genera mucho estrés porque "no hay agua, no hay jabón", para poder lavar los pañales de tela.

La madre cubana dedicó su mensaje al periodista oficialista Miguel Reyes Mendoza, conocido como Miguel Noticias, de Guantánamo. Le pidió que informe sobre estas duras realidades que sufre la población para ver si surgen en los gobiernos locales alternativas que permitan comprar pañales de un modo más ordenado.

"Pongan los Pampers donde cada uno compra su modulo de pollo para las libretas, donde hay niños. Por favor no priven a nuestros niño de esa necesidad", dijo la mujer.

La publicación fue comentada y compartida por otras madres cubanas que apoyaron a Marques. Una de ellas se refirió a las restricciones impuestas por el régimen para la compra de este producto.

"Un solo paquete de Pampers no alcanza para un mes entero. Tampoco eso de que hasta los 2 años como dijeron. Hay niños mayores de 2 años que se hacen pipi. Se supone que los pañales son por etapas y no es justo que un niño de tres años no tenga derecho a comprarlo y las madres lo tengan que pagar a precios altísimos", dijo otra mujer cubana.

En medio de la actual crisis económica los cubanos no encuentran detergente ni jabón para mantener el ritmo de lavado que requiere la ropa infantil, en particular los pañales de los bebés. Los de uso desechable son imprescindibles, sobre todo en territorios donde pueden estar más de 20 días sin abastecimiento de agua.

Desde abril de 2022 la compañía Cimex dijo que enfrenta una sobredemanda de pañales desechables y que las escasez denunciada por las madres cubanas no es tal. La empresa señaló que cuando sacan pañales el producto se agota en menos de 72 horas de estar a la venta en tiendas en CUP.

Las colas para comprar pañales en 2022 se reportaron a lo largo y ancho del país. Desde entonces se han hecho numerosas críticas a los gobiernos provinciales por no organizar la distribución de ese producto, pero las soluciones no llegan.

A la escasez de agua, la falta de jabón y detergente en Cuba, se suma la carencia de pañales desechables. Muchas familias no tienen recursos para cubrir una necesidad básica, la higiene personal, de sus hijos y de los ancianos.