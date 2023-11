Imaray Ulloa desempolva las fotos de sus 15: "Ahora las tengo escondidas, no quiero que las vea nadie"

Imaray Ulloa sorprendió y de qué manera a todos sus seguidores al enseñar las fotos de sus 15, sin embargo, contrario a lo que pudiera parecer, la influencer cubana es de las que prefiere mantener estos recuerdos bien escondidos.

En su canal de YouTube, la también actriz subió un video que tituló “Reaccionando a las fotos de mis 15”, y basta con ver solo unos minutos para saber que ese amor y orgullo inicial por estas instantáneas ha quedado en el pasado.

“Yo no sé por qué cuando yo cumplí 15 que vi mis fotos por primera vez las vi tan hermosas, y me sentía como que ¡wao!, a todas mis amigas se las quería mostrar, a todas las amigas de mi mamá se las quería mostrar, al que era mi noviecito se las quería mostrar, y ahora de grande las tengo escondidas, no quiero que las vea nadie. Cómo es posible que la visión cambie”, confesó la influencer.

Más allá de cuestiones como los avances en materia de fotografía de los últimos años, en cuanto a calidad de las instantáneas, la perfección de los montajes, la existencia de mejores cámaras o técnicas de edición, Imaray se concentró en criticar en medio de bromas sus propias fotos: “Hay alguna siempre un poquito más bonita y hay otras totalmente desastrosas”.

Imaray dividió las fotos en dos grupos, las de los trajes y montajes y las de la fiesta, pero ninguna escapó a sus críticas.

Algo queda muy claro a medida que avanza el video, Imaray ha mejorado muchísimo en materia de posar ante las cámaras. Cuando le tocó hacerlo al estilo de la telenovela “Las huérfanas de la Obra Pía” con el traje de época, su sonrisa no era para nada natural.

Las fotos con montajes Imaray también las hizo trizas y no se guardó nada para sí: “me avergüenzan un poquito”. Criticó el peinado, el maquillaje, el vestuario, las poses, los diseños de los montajes y los errores y hasta sus falsas sonrisas.

Aunque insistió en borrar algunas del planeta, lo cierto es que más allá de sus críticas 19 años después, las fotos son un recuerdo de esa etapa en su vida que fue la adolescencia y sobre todo de un momento que disfrutó muchísimo.

¿Y tú, te atreverías a desempolvar las fotos de los 15?