Vegano a la cañona: "Yo vivo en Cuba"

Más de un cubano se habrá sentido identificado con el último sketch de Maikito y La Mai quienes, por razones diferentes, parecen tener -él desde Cuba y ella en Estados Unidos- los mismos hábitos dietéticos.

"Cuando estás hablando con la gringa por teléfono", comentaron al subir el vídeo en la cuenta de Los Pichy Boys, donde se ve cómo Maikito le cuenta a ella que no come ninguna proteína animal, lo que la lleva al momentáneo entusiasmo de creer que es así porque 'es vegano', algo 'cool' que tendrían en común.

"No mi amor, yo no soy vegano, yo vivo en Cuba", le corrige él enseguida, antes de colgar el teléfono y añadir, entre dientes, "vegano, dice esta".

Pero más allá de lo divertido del momento, que ha sacado las risas de los seguidores de los humoristas en redes, lo cierto que es la lista de alimentos que Maikito refiere no consumir, íntegra o en parte, está ausente de la dieta habitual de muchos cubanos en la isla, donde ni la carne, el pescado -mucho menos los mariscos- o los derivados lácteos son de fácil acceso, y sí, en muchos casos, prohibitivos para muchos comensales.

La crisis de los alimentos, sus altos precios y la escasez generalizada en la isla no son solo reclamos recurrentes de los ciudadanos cubanos o tema de denuncia en redes sociales sino que también son ampliamente tratados desde el humor.

La Crema es uno de los que con frecuencia aborda el déficit de alimentos en la isla en sus habituales parodias musicales, una de las más recientes "No hay mandao", lanzada a principios del pasado mes de noviembre, donde canta al frecuente quebradero de cabeza en muchos hogares.

"Fui a la bodega para buscar los mandao (no hay mandao, no hay mandao), el almacén vacío y el pueblo desesperao (porque no hay mandao, no hay mandao)", canta en el tema el reguetonero, cuyo nombre real es Luis Alberto Vicet.