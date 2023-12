Presidente Lacalle Pou sobre los migrantes cubanos: "Vienen porque no les queda otra"

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, abiertamente opuesto a los regímenes populistas latinoamericanos, afirmó que los migrantes cubanos llegan a su país porque no les queda otra.

Un censo publicado este viernes constató que los migrantes cubanos representan el 20% de la población extranjera en Uruguay.

En respuesta a periodistas que preguntaron al respecto explicó que "hay dos tipos de migración, la voluntaria y la obligatoria. A nuestro país se vino mucha gente de Venezuela y Cuba y no porque querían, es más, extrañan como loco, me los encuentro por todas partes, hace un rato me encontré a una cubana, pero se vinieron porque no les quedaba otra", señaló.

Sobre la "migración por decisión", dijo que esta se da "no porque te expulsan, o te echan, o porque no tienen libertad, no porque no puedes comer", sino por cuestiones de oportunidades.

"También las voy a recibir, la estimulamos porque cambiamos algunas normas de residencias fiscales, inversión en grandes proyectos y lo hacemos porque hubo un momento muy crítico como fue la pandemia y Uruguay tomó una decisión que fue importante, no establecimos cuarentena obligatoria y el concepto libertad responsable pasó la prueba y dejó un mensaje a las personas de todo el mundo. Hoy básicamente personas del otro lado del río La Plata vienen", expresó.

Lacalle Pou ha respaldado al pueblo cubano en diferentes espacios internacionales e incluso ha sostenido fuertes discusiones con el mandatario Miguel Díaz-Canel en instancias multinacionales en defensa de los presos políticos de la isla.

"Un presidente que sí sabe y entiende a Latinoamérica. Por decir la verdad, por ir a la raíz de los problemas de los que huimos al exilio "Gracias Lacalle". El terror de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela", publicó en Twitter el internauta Luis Estrada, quien publicó en su perfil de X el video del presidente uruguayo.

Poco después de las protestas del 11 de julio en Cuba, el uruguayo fue uno de los primeros presidentes latinoamericanos en reaccionar.

"El pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar" afirmó el 12 de julio en conferencia de prensa; y añadió que "Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos".

Días después, en entrevista con La Nación, el presidente de Uruguay ratificó el calificativo de "dictadura" para el régimen cubano, y subrayó que quien lo niegue tiene "afinidades ideológicas muy fuertes" con los gobiernos totalitarios.

Dos meses después, en septiembre de 2021 Lacalle Pou condenó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en el Palacio Nacional de México.

"Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, que no se respeta la separación de poderes. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas. Cuando se encarcela a opositores. Cuando no se respetan los derechos humanos… Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela", dijo el presidente uruguayo en unas palabras que fueron muy bien acogidas por el exilio cubano.

El posicionamiento del presidente Uruguay en lo relativo a la condena de las dictaduras de la región ha estado marcado desde que ganó la presidencia en 2019 y decidió no invitar a Miguel Díaz-Canel, a Daniel Ortega ni a Nicolás Maduro a su investidura, celebrada en marzo de 2020, ello a pesar de mantener relaciones diplomáticas con esos países.