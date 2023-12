Alexander Figueredo deja una felicitación y un mensaje a los médicos cubanos

El médico exiliado Alexander Figueredo deja una felicitación a sus colegas en la isla, donde los reconoció por "el sacrificio" de convertirse en profesionales en un país hostil.

"Felicidades a todos los Médicos Cubanos sin excepción de ideologías. El tan solo sacrificio mundialista y olímpico de hacerte médico en un país tan hostil te convierte en el mejor del mundo. Sean orgullo de su pueblo y hagan honor a su patria", expresó en su perfil de X.

Al final de su mensaje posteó fragmentos de una carta escrita por su madre el día que el régimen cubano lo obligó a abandonar la isla.

"Yo también tengo familia y jamás callé", expresó Figueredo, quien desde el exilio ha seguido denunciando las arbitrariedades del régimen y esta semana destapó el juicio contra seis galenos granmenses que fueron condenados a dos y tres años por supuesta negligencia médica en un caso donde falleció un joven accidentado en una moto.

En la carta la madre de Figueredo le decía: "No vuelvas a donde te trataron mal, a donde no les importó si te ibas o te quedabas, ni sí sentías frío o te quemabas. No vuelvas adonde fuiste ignorado y maltratado, donde a esos no les importa ni tu presente ni tu pasado. No vuelvas adonde no te valoraron, donde tus sacrificios de pronto fueron borrados, donde se expande el pecado porque mentir es la meta para vivir desahogado. No vuelvas aunque estés triste y estén más viejas mis manos, no vuelvas porque prefiero verte lejos que humillado... Por todo eso no vuelvas; quédate del otro lado", escribió la mujer.

Este domingo, cuando se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana, Figueredo comentó en Facebook el mensaje oficialista del Ministerio de Salud (MINSAP) de Cuba.

En respuesta a la publicación del ministro de Salud cubano, José Ángel Portal Miranda, recordó a los médicos que fallecieron durante la pandemia de Covid-19 por trabajar en la línea roja sin los recursos, por negligencia de un sistema fallido, comentó.

También dijo funcionario que habría que mencionar a los dos médicos secuestrados hace más de cinco años en Kenia, pero el régimen ni siquiera los recuerda.

Además, volvió a referirse al caso de los seis médicos de Granma, enjuiciados por "hacer su trabajo en las condiciones que ustedes mismo los ponen a trabajar, con 0 recursos", argumentó.

"Usted nunca será ni ministro, ni médico, mucho menos hombre", concluyó en su respuesta al ministro.

Figueredo lleva años haciendo las mismas denuncias sobre la falta de insumos en los hospitales del país, por lo cual ha sido víctima de represión y acoso al punto de tener que abandonar el país bajo presión gubernamental.

En 2021 dijo en entrevista con CiberCuba que "el Estado tiene que proporcionarle a los médicos los medios de trabajo. Si no hay medios de protección, el médico y la enfermera no tienen la culpa, pero son los que van a pagar. Todo es culpa del médico: si la embarazada está bajo peso, es culpa del médico; si no se alimenta bien, es culpa del médico. En los consultorios a veces no hay esfigmos [esfigmomanómetros], ni pesas y hay que pesar a los pacientes en las pesas de las bodegas [de productos normados]. No estoy diciendo que en todos, pero en la mayoría", dijo en esa ocasión.