La Diosa reforma el patio de su casa de Miami: "Me volví to' loca"

La Diosa está atravesando un gran momento de su vida personal. Pocos meses después de llegar a Estados Unidos, la cantante cubana se compró una casa en el país. Un hogar que se encuentra en plena reforma con el fin de convertirse en una vivienda hecha a su gusto.

Como viene siendo habitual, la cantante quiso hacer testigos a sus seguidores de Instagram de este proceso y comentó que se encuentra feliz de ver como su casa se está convirtiendo en ese lugar perfecto para ella y su familia. Hecho a su gusto y medida para poder disfrutar plenamente de todas las comodidades.

"Ahora sí que me volví to' loca. Me volví to' loca. Yo dije que antes del 25 estoy en mi casa con todo hecho", explicó La Diosa, mientras mostraba como una máquina levanta el piso de la parte exterior de su casa. "El patio completo. Esto se va a romper todo ahora. Miren que locura está. Ya me quemé de verdad. Ahora se va a romper todo este piso completo y se va a hacer nuevecito, que era lo que yo quería. Y la cerca también, aquí se va todo el mundo", dijo feliz de ver como sus planes se están haciendo realidad.

Impresionada con la potencia de la maquinaria que está levantando el piso del patio de su casa, la artista dijo "es la verdadera papaya de 40 kilos. No hay piso que se respete ahí".

"Estoy feliz", dijo en otro momento de la directa que colgó en su Instagram.

Más adelante, la artista cubana mostró los avances de su nueva casa, como la cocina, que está en proceso de terminarse.

La Diosa está "muy agradecida con Dios", como sentenció ante sus seguidores, a los que mostró también las cajas que están esparcidas por las estancias y algunos otros detalles de su hogar, al que ha reformado el suelo, la cocina, los baños, y el patio, que es otro de sus grandes proyectos de reforma.

"Yo no diría que estás loca, estás clarísima, pon tu casa a tu gusto y vívela con tu familia, disfrútala a plenitud que mucho has luchado para eso y lo mereces, ¡Felicidades Diosa!", "Se lo merecen, celebrar sus primeras Navidades como lo merecen en su casa nueva, y bendiciones", "Haces bien, para eso trabajas", "Todo nuevo para el nuevo año 2024, te lo mereces por todo lo que has pasado y por lo que has luchado, el que no le guste cómo hablas pues que se marche, dejando espacios para los que si te apoyan. Felicidades " o "Avanza que el cielo es el límite", le dijeron algunos de sus seguidores, que la felicitaron por cumplir sus sueños.

La Diosa espera pasar las Navidades en su casa y hacer una fiesta por todo lo alto con sus amigos para celebrar todas las cosas buenas que le han traído este año. Y es que este 2023 su vida y la de su familia dio un cambio de 180 grados después de salir de Cuba para comenzar una nueva etapa en Miami.