Daddy Yankee pone fin a su carrera para entregarse a Jesucristo: "Vive en mí y yo viviré para él"

Llegó el día que todos los fans de Daddy Yankee temían. El cantante puertorriqueño ofreció el último concierto de su carrera en la música en el Choliseo de Puerto Rico. Un show que contó con grandes invitados como Luis Fonsi y Rauw Alejandro y en el que hizo una gran confesión.

Durante su último show de La Meta, celebrado este 3 de diciembre, el Big Boss abrió su corazón para explicar cómo trató de llenar un vacío y como llegó a fingir que era feliz.

"Es el día más importante de mi vida. Y lo quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar; trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. Aparentaba ser feliz pero faltaba algo para sentirme completo. Les tengo que confesar que esos días terminaron y que alguien pudo llenar ese vacío que sentí por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo ganar premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. 'De qué le vale al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma'. Por eso esta noche reconozco que Jesús vive en mi y que yo viviré para él", dijo Daddy Yankee en su discurso de despedida.

El famoso cantante de "Gasolina" y "Despacito" explicó que a pesar de gozar de fama, dinero y éxito, no lograba encontrar la verdadera felicidad. Por eso, ahora va a comenzar un nueva etapa y va a poner todas sus herramientas (su música, sus plataformas y redes sociales) a disposición de su fe.

"Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino"

Tras hacer esta confesión, Daddy Yankee -cuyo nombre real es Raymond Ayala- ha recibido el apoyo de sus seguidores y también de otros colegas como Farruko, quien hace años también tomó la misma decisión.