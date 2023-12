Factura de restaurante en Varadero desata polémica: Más de 41 mil pesos por una comida

Una cubana compartió en redes sociales una exorbitante cuenta de más de 41 mil pesos que pagó por comer en la marisquería Laurent, en Varadero.

"Para quienes desconocen los precios de la nueva marisquería de la calle 30 en Varadero, propiedad de un pariente de Marrero, para que se actualicen", escribió en el grupo Cardenenses en Facebook una internauta identificada como "Elba Surita", quien no precisó la cantidad de comensales que participaron de la comida.

Captura de Facebook/Cardenenses en Facebook

La cuenta fue de 41,030 CUP, con el equivalente a 205 dólares tanto en euros como en dólares.

Los precios de los platos y bebidas oscilan entre los 140 CUP de la cola de pota y los 10 mil de un botella de vino Marqués de Casa Concha.

Otros precios fueron 800 pesos por unas papas fritas, 800 pesos por una ración de arroz blanco, 2,000 por pimiento de piquillo relleno, 1,800 por anillas de calamar a la romana y 2,400 por un coctel de camarón.

Entre los comentarios a la publicación, varios internautas colapsaron en particular con el precio del pan con mantequilla, cobrado a 700 CUP.

"Todavia estoy en shock con el pan con mantequilla. Ese lo hicieron en Francia en una panadería con 5 estrellas Michelin y lo importaron por lo menos", "Dios mío, ¡qué indignante! ¿Qué asalariado de este país puede ir a comerse tan solo un pan con mantequilla en ese lugar? ¡Qué falta de respeto!"; "¡Coj... un pan con mantequilla 700 pesos!", fueron algunos comentarios.

Otros repararon en los 3,760 cobrados por dos raciones de una tarta nombrada "Muerte por chocolate" (a 1,880 la ración), que una internauta aseguró que debía ser renombrada como "Muerte por infarto masivo" a juzgar por el precio del postre.

"Que manden a los inspectores de Cárdenas a topar precios allá. ¡Qué clase de cara!"; "Yo ni pasar por ahí, no vaya ser me cobren por la sombra"; "¡Qué falta de respeto!"; "Es tan indignante lo que pasa en este país que es mejor no decir nada"; "¿Quién puede tener una buena digestión con semejante cuenta?", opinaron indignados algunos cubanos.

"Flipo con los precios... con lo que me cuesta ahí un coctel de camarón me compro aquí una caja de langostinos de un kilo, me duele en el alma ver estas cosas", acotó un cubano residente fuera del país.

Otros criticaron los 3,730 pesos cobrados solo por el servicio, que incrementaron la cuenta de 37,300 a 41,030 CUP.

"¡Qué horror! Es decir que así el servicio sea malo hay que pagarlo. Es como si el cliente estuviera pagando el 10 por ciento que tienen que pagar como impuesto o que la propina es obligada porque se supone que en la ficha de costo del producto se calcula el salario de los trabajadores. Mira tú. Eso no lo ven los fiscalizadores e inspectores. Entonces ¿para qué pusieron en vigor una norma jurídica de obligatorio cumplimiento sobre la confección de fichas de costo para todos los actores económicos?", cuestionó un comentarista

"Tranquilos, amigos, lo que se recauda ahí es para comprar medicina para el pueblo", sentenció un comentarista con amarga ironía.