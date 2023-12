Cubana madre de tres niños dispuesta a vender un riñón para darles de comer: "Esto no hay quien lo aguante"

Keila Proenza, una cubana madre de tres niños de 10, 8 y 7 años, se ha mostrado dispuesta a vender un riñón con tal de poder alimentar a sus hijos.

En un emotivo video publicado en redes sociales, Proenza, quien reside en el municipio Manzanillo, en la provincia Granma, manifestó entre lágrimas la impotencia que siente por no poder alimentar bien a sus hijos.

"Todo el mundo sabe el trabajo enorme que pasa una madre en Cuba aunque trabaje. Es por gusto, no hay de nada. Tengo al jefe de sector encima mío amenazándome con acusarme de atentar contra el aprendizaje de los niños porque casi no los mando a la escuela porque no hay comida", explicó la mujer.

"Mi niño mayor, Jairo, vomita cuando hace educación fisica porque no va con un buen desayuno. Cuando traen pan a la bodega los mando y el desayuno que tienen es la mitad de un pan cada uno, del pan agrio de la bodega. No hay comida, no hay de nada. Todo el mundo lo sabe", añadió Keila.

La mujer cuenta que escuchó el caso de otra madre que vive en un albergue y que ofreció un riñón a cambio de una casa para sus hijos. Dice que al informarse sobre el tema en internet, decidió que ella también está dispuesta a hacer algo similar con tal de que sus hijos dejen de pasar hambre.

"Sé que me van a criticar y que me van a querer hacer tierra por esta publicación, pero esto no hay quien lo aguante. Que tus hijos tengan hambre y que tú no tengas de donde sacar. Que te quites la comida tuya para dársela a ellos. Yo no puedo esperar a que mis hijos se mueran de hambre, quiero que mis niños tengan una mejoría ahora ya", concluyó.

Proenza vive con sus hijos en el reparto Horacio Rodríguez, en Manzanillo.

En mayo de este año, la mujer dijo que sus hijos tenían hambre y que ya había vendido casi toda la ropa y zapatos que tenía para poder comprar alimentos.

Las denuncias de padres cubanos que no pueden alimentar a sus hijos por los altos precios y las políticas económicas y sociales del gobierno son cada vez más recurrentes en la isla.

No es la primera madre que ofrece un órgano a cambio de comida para su hijo.

A finales de noviembre otra madre explotó en las redes sociales contra la crisis de alimentos y aseguró que era capaz hasta de vender un órgano de su cuerpo por conseguir comida para su hijo.

"Sé que muchas estamos así pero, Dios, ya no sé qué más inventar. Esto es lo único que me queda para darle a mi niño y ya no tengo más nada que vender. Estoy hasta pensando en vender el móvil, pero muchos me dicen que no lo haga porque es con lo que me puedo comunicar", dijo la mujer.

Explicó que se siente deprimida por la crisis en el país. Es una madre soltera que vive con su niño y con su padre jubilado, pero no reciben apoyo del gobierno.

"Estoy que nada más soy llanto. Soy madre soltera, tengo que pagar cuido del niño, comida en mi casa general, la merienda diaria, la electricidad. Soy trabajadora pero lo que gano no me da para nada y el salario de mi papá menos todavía. ¿Hasta cuándo es este castigo que tenemos en nuestro país? Nunca pensé que fuera así. Soy hasta capaz de vender un órgano mío por comida", aseveró.

Hace pocas semanas fue noticia el caso de otra madre que en ese caso puso en venta su teléfono celular para comprar comida para sus ocho hijos.