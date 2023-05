Familia cubana vende toda su ropa para alimentar a sus hijos: "Ya no se puede más"

Padres cubanos vendieron toda su ropa para alimentar a sus hijos, porque “ya no se puede más”, según denuncia trascendida en redes.

La activista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia comparte en su perfil de Facebook un video hecho por la madre de los tres niños que refieren no haber ni desayunado ni comido en todo un día y que tenían hambre, aunque sus padres habían vendido todo para poder alimentarlos.

“Estoy exponiendo la cara de estos inocentes con el dolor de mi alma. Está familia vive en Manzanillo, en el reparto Horario Rodríguez. La madre se llama Keila Proenza y el papá Manuel Pérez. Han vendido toda la ropa y zapatos que tenían para dar de comer a sus hijos. Con estos nuevos precios no se puede vivir!!”, dice la publicación de la activista que acompaña al video, en el que la madre insulta al gobernante Miguel Díaz-Canel.

Captura Facebook /Diasniurka Salcedo Verdecia

“Ninguno de mis tres hijos ha comido nada a esta hora del día, y es la 1:38 de la tarde. ¿Y eso es gracias a quién? Al presidente mari*** hijo de la gran pu*** que tenemos, que no le da comida a los niños”, dice indignada la madre de los pequeños de diez, ocho y seis años.

La publicación de la activista refiere, además, que el padre de estos niños “trabaja en Comunales con un sueldo de 2,758 $ y la mamá trabajaba como cuidadora del Estado, y lo cambió para pasar un curso de Enfermería, pensando que mejoraría la situación, pero no fue así, no soportó ver las cosas que están pasando en el hospital materno de Manzanillo Fe del Valle , y desde entonces no encuentra trabajo”.

“En este país, los niños no son la esperanza de nadie!!! ¿Hasta cuándo pueblo de Cuba?, ¿hasta cuándo? Esto es abajo la dictadura!! No sé está pidiendo ayuda!!! No sé aceptará, solo queremos demostrar que ya no se puede más!!!! No hay modo de vivir!!”, concluye la activista.

Las denuncias de padres cubanos que no pueden alimentar a sus hijos por los altos precios y las políticas económicas y sociales del gobierno son cada vez más recurrentes en la isla.

En marzo último, Maite Del Rey Anaya, madre cubana con siete hijos, denunció que llevaba casi un quinquenio pidiendo ayuda al gobierno para la construcción de una vivienda sin recibir respuesta.

"No he recibido ayuda de ningún tipo. El único salario que entra en mi hogar es el mío y no he sido bien atendida en mi municipio ni en la provincia", escribió Maite en una carta de denuncia que envió al medio de prensa oficialista Juventud Rebelde.

La madre cubana reside con sus hijos en Songo la Maya, provincia de Santiago de Cuba, en una vivienda de tablas de madera, con solo dos habitaciones, en pésimo estado constructivo y con goteras. De los siete niños hay uno que padece asma bronquial y su estado de salud empeora por las malas condiciones de vida que tiene.

En ese mismo mes, otra madre cubana, identificada en Facebook como Cary Rodríguez pidió ayuda desesperada para sus siete hijos pequeños, porque no tenía cómo comprarles ropa.

En una publicación, donde postea una hermosa foto de su familia, afirmó que buscaba cualquier ayuda porque en el actual contexto de desmedida inflación que se vive en Cuba no puede comprar ropa y zapatos para sus niños.

En marzo, además, una madre residente en Santa Clara pidió ayuda en redes sociales para sus tres hijos, que llevaban días alimentándose únicamente de agua con azúcar y pan de la bodega.

En un desgarrador post de Facebook, publicado en el grupo "Cuba Denuncia Now", Anels Rumbaut lanzó un mensaje desesperado por sus hijos, dos de ellos enfermos (uno padece autismo y otra tiene una malformación en su pulmón derecho que le ocasiona constantes problemas respiratorios).

Rumbaut explicó que su salario no alcanzaba para alimentar a los infantes y, luego de acudir a bienestar social varias veces, no ha recibido respuesta alguna.