Las redes arden: La Cintumbare lanza fuertes dardos contra La Diosa

Las redes sociales están que arden y no es para menos; la influencer cubana Cintia Medrero García, conocida como La Cintumbare acaba de lanzar una ráfaga de dardos y ofensas contra La Diosa que ha dejado a muchos con la boca abierta.

La Cintumbare estuvo en una reciente entrevista para el programa en YouTube “Destino Tolk” y aprovechó la ocasión para dejarle a la cantante algunos puntos claros.

La influencer comenzó diciendo que le sabe sacar partido a las polémicas en las redes: “Yo no vivo del gobierno. Yo vivo de los malos comentarios, vivo de Otaola, vivo de La Diosa, vivo de todo el que habla de mí”.

Ante un comentario mal intencionado de Fernan, uno de los conductores del programa, que dijo no permite que delante de él le falten el respeto a su amiga La Diosa, La Cintumbare arremetió con todo.

“La Diosa es una sing* y su tú quieres defender a La Diosa tú eres más sing* que la Diosa también (…) La Diosa fue la que me faltó a mí el respeto desde un primer momento, que dijo que me iba a partir los dientes y me iba a zafar la dentadura, porque como ella se cree que es la mamá mía, yo le demostré que no es lo mismo hablar de mí que hablar conmigo”, recalcó La Cintumbare.

Sobre su salida de Miami la influencer aclaró que no fue por miedo ni por el bullying que le hicieron en las redes, sino porque no tenía las condiciones para quedarse en la ciudad: “Ahora vengo a vivir pa´ Miami”.

“¿Le pediste permiso a La Diosa?”, preguntó Destino Positivo y otra vez La Cintumbare arremetió con todo: “Yo no tengo que pedirle permiso a nadie, pero cómo yo le puedo pedir permiso a una mujer que yo la puse a que me pidiera disculpas (…) Es una penca”.

En la entrevista salió a relucir la polémica que hace unos meses tuvieron La Damosky y La Cintumbare en un programa justamente de Destino Tolk, y esta última recalcó que lo que querían era que ella agrediera a La Damosky para así deportarla pues estaba recién llegada a Miami.

Por ese tiempo La Diosa hizo campaña en las redes para exigir la deportación de La Cintumbare por los videos de esta defendiendo a la revolución y a Díaz-Canel, pero ahora llegó el turno de Cintia Medrero de retar a la cantante públicamente.

¿Respondera La Diosa a su ataque? Solo resta esperar.