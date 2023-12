Seidy la Niña confiesa que le encantaría cantar en Cuba: "Nada se siente tan gratificante como cantarle a tu gente"

Seidy La Niña ha desarrollado su carrera musical en Miami, pero eso no ha sido impedimento para que la cantante tenga muchos fanáticos en Cuba y desee cantar para su público en la isla.

En las redes una internauta le escribió a Seidy: “Ven a Cuba a dar un concierto gratis para ver si se animan los cubanos”.

La intérprete de “Mulatica” hizo un video para responder a esta seguidora: “Leyendo tantos comentarios este fue uno que me llamó mucho la atención porque tengo mucho público y la mayoría de mi público es de Cuba y de aquí de Estados Unidos, pero hay personas como tú que viven en Cuba y te voy a ser honesta, me encantaría. Me encantaría ir a cantarle a Cuba, a mis cubanos que están en Cuba”.

“Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, pero señores nada se siente tan gratificante como cantarle a tu gente, cantarle a tu pueblo. Dejando esto por aquí me gustaría saber si los cubanos que me siguen a mí les gustaría que yo fuera a Cuba a cantar”, preguntó la artista.

El video de Seidy desencadenó criterios encontrados, algunos apoyando el hecho de que vaya a cantar a su país, otros advirtiéndole que esto le puede ocasionar problemas en su carrera en Estados Unidos como ha pasado recientemente con Lenier Mesa y El Micha, que se han visto envueltos en grandes polémicas por este tema.