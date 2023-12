Seidy La Niña calienta las redes: "¿Una mulatica por Christmas en La Habana?"

Seidy La Niña ha calentado las redes sociales después de compartir una fotografía a su perfil de Instagram en la que aparece posando con cara de asombro mientras sujeta en la mano un pasaporte cubano.

Junto a la imagen la artista cubana añadió unas palabras que no han hecho más alborotar y dividir a sus fans, pues en ellas insinúa la idea de que podría pasar las Navidades en la isla. "¿Una mulatica por Christmas en La Habana?", escribió en la publicación.

Como era de esperar, las reacciones de sus incondicionales no se hicieron esperar ya que muchos han sido los seguidores que han visto en el post de Seidy La Niña la posibilidad de que una pronta visita suya a la isla se convierta en una realidad.

"Ay qué rico", "No me lo puedo creer, tengo que ir a verte", "Se calienta La Habana mi mulata contigo", "Me encanta tu música y me encantaría verte" o "Me sé todas tus canciones, así que yo te apoyo", escribieron algunos de sus fans.

Otros seguidores, por su parte, no han visto con buenos ojos la publicación de la artista y piensan que realmente no tiene intenciones de viajar a Cuba y simplemente busca generar polémica.

"Deja de calentar que lo que te gusta es que hablen", "Como te gusta la polémica" y "Si vas a ir arranca y vete y no calientes más que te estás tirando la tierra arriba. Corre ve y canta en el Parque 19 abril de El Cotorro", expresaron otros internautas.

Aunque de momento Seidy La Niña, quien reside en Miami, no ha confirmado si viajará a Cuba próximamente, lo que sí es cierto es que la artista recientemente confirmó que le encantaría ir a cantarle los sus cubanos de la isla que apoyan y siguen su carrera musical.

"Me encantaría ir a cantarle a Cuba, a mis cubanos que están en Cuba. Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, pero señores nada se siente tan gratificante como cantarle a tu gente, cantarle a tu pueblo", expresó hace unos día en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram.