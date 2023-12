Familia de joven muerto bajo custodia policial denuncia falta de transparencia en la investigación

Sumida en la desesperación y la incertidumbre, la familia de Joelvis Viscay Hernández -el joven de 28 años muerto recientemente en una estación de policía en Guantánamo- denunció falta de transparencia en la investigación.

Viscay Hernández, quien se ganaba la vida como cochero, fue detenido por presuntos delitos relacionados con el tráfico de carne de caballo y "atentado contra las autoridades". Sin embargo, lo que sigue a su arresto el pasado 28 de noviembre es un misterio plagado de irregularidades y falta de transparencia por parte de las autoridades cubanas.

En declaraciones a Martí Noticias, Roydeinis Viscay, hermano del fallecido, relató una serie de hechos que arrojan sombra sobre la actuación de los funcionarios de prisiones y de las autoridades del Ministerio del Interior (MININT).

Según afirmó, las autoridades no han logrado determinar quién estaba de guardia durante el fatídico incidente en la Unidad de Operaciones policiales. "Ellos dijeron que mi hermano se ahorcó, pero ahora dicen que no aparecen ninguno de los que estaban en ese turno. Ellos tienen un libro que lleva todo eso de quién entra de guardia, quién está de guardia, dicen ellos que ese libro no aparece", reveló el hermano.

La situación se agrava aún más con el desconcierto sobre la validez del documento emitido por la Unidad de Operaciones, que supuestamente debía entregarse a la Fiscalía. Este documento, según la familia, carecía de validez oficial, siendo generado de manera informal y sin respaldo de una versión digital o formal.

“Un papel que han hecho ellos mismos, porque eso no estaba escrito por una computadora, ahí no había nada. Estaba el caso como que no estaba ahí, como que no había pasado nada. Ellos lo hicieron escrito a mano ahí, al momento, y cuando llegamos a Fiscalía con eso, Fiscalía viró eso para atrás porque no había un documento oficial”, señaló el joven al citado medio.

El testimonio de Roydeinis Viscay desafía la versión oficial de un presunto suicidio, ya que el cuerpo de Joelvis no presentaba marcas visibles de ahorcamiento en el cuello, cuestionando la narrativa proporcionada por las autoridades cubanas. “Él no tiene absolutamente nada, está intacto”, señaló el hermano de la víctima a inicios de diciembre.

La abogada Laritza Diversent, de la plataforma Cubalex de asesoría legal independiente, resaltó la necesidad de una investigación transparente que involucre a los familiares. "Las autoridades muestran un patrón de no informar a la familia ni permitir su participación en la investigación sobre la muerte de la persona", expresó la abogada.

Este caso se suma a un registro preocupante de muertes bajo custodia estatal, identificadas por Cubalex. Entre 2022 y 2023, al menos 23 personas han fallecido bajo la custodia de la Policía, revelando patrones inquietantes sobre las condiciones penitenciarias y el tratamiento de los prisioneros en Cuba.

“Cualquier muerte bajo custodia es ilegal. Tiene que abrirse obligatoriamente una investigación, no es opcional”, señaló Diversent a Martí Noticias.

La opacidad en torno a este caso, donde a la familia se le impidió velar el cuerpo y se les negó información clara sobre la causa de la muerte, ha generado un clima de desconfianza y preocupación en la comunidad.

La muerte de Joelvis Viscay Hernández se une a otras denuncias de presuntas irregularidades y negligencias en el sistema penitenciario, como el caso del preso político Luis Barrios Díaz, fallecido por presunta negligencia médica tras las protestas de julio de 2021.

El caso de Barrios se sumó a otras denuncias de reclusos que presentan un evidente deterioro de salud, entre ellos, Félix Navarro, José Daniel Ferrer y Lázaro Yuri Valle Roca.

En el caso de Viscay Hernández, las autoridades informaron a la familia que el joven se ahorcó en una celda en el centro de detención de la Seguridad del Estado que está ubicado en el km 1½ de la carretera del municipio El Salvador. Su hermano, aseguró que el joven no era hombre de ahorcarse, ya que había estado preso y "conocía bien las artimañas de la policía".