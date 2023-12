Cubana Diasniurka Salcedo: "Sin internet y con vigilancia policial" en el Día de los Derechos Humanos

La activista cubana Diasniurka Salcedo amaneció este domingo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, "sin internet y bajo vigilancia policial".

Desde el sábado Diasniurka había denunciado un operativo de la policía política en los alrededores de su casa y en el Día de los Derechos Humanos amaneció sin internet.

Facebook Isis Ro

Han sido otras voces de la oposición, dentro y fuera de Cuba, quienes han denunciado la represión del Estado contra la activista.

"Sin acceso a llamadas y sitiada, pero me pide que les diga: 'Diasniurka Salcedo está dentro lo que se puede bien, sin internet, con vigilancia, pero puesta'", dijo Isis Ro en Facebook.

Facebook Woody Alguacil Cubano

En la noche del sábado Diasniurka compartió varios videos en los que se observa presencia policial en los alrededores de su finca en la provincia Artemisa.

La semana pasada la activista fue amenazada por la Seguridad del Estado. Le dijeron que la apartarán de sus hijos adoptivos si no para de denunciar lo que ocurre en Cuba.

"Después del plante mío con las madres, la dictadura ha inventado de todo en las redes con sus campañas de descrédito y como no les funcionó vienen a decirme que me van a quitar los niños porque soy una mala influencia", dijo Diasniurka en Facebook.

Facebook Diasniurka Saledo, noche del 9 de diciembre de 2023

Posteriormente compartió experiencias que vive con sus niños demostrando cómo cuida de ellos con cariño y amor. Ha dejado claro que nada puede separarla de sus pequeños y que luchará con uñas y dientes contra la Seguridad del Estado cubano, porque su familia no se rompe.

"Mis hijos son felices y no mienten, conocen la libertad y les sobra amor. ¡Eso que ustedes no conocen! Paren los procesos de mis hijos como ustedes dicen que harán y verán de lo que soy capaz", dijo la activista en sus redes sociales el viernes y desde entonces el régimen cubano no la deja ni un minuto en paz.

Facebook Saily Nuñez

Otros activistas cubanos han sufrido represión en el Día de los Derechos Humanos. Entre ellos Saily Nuñez Pérez, esposa del preso político Maikel Puig Bergolla, quien denunció presencia policial fuera de su casa.

En esta jornada también fue detenido el activista Wilber Aguilar, padre del preso del 11 de julio de 2021, Walnier Luis Aguilar Rivera.

Facebook Zaida Artiaga

El gobierno cubano cada vez que se acerca el Día de los Derechos Humanos, despliega operativos policiales contra los activistas para evitar que se manifiesten en el espacio público o en las redes sociales. Así de burdas son las estrategias de represión que usan desde hace años.