Asesinan a joven cubano de 19 años en Trinidad

Un joven cubano de solo 19 años fue asesinado en Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, según denunciaron fuentes allegadas a la víctima.

Gran conmoción en la ciudad del centro de Cuba ha suscitado el crimen que truncó la vida del joven César Alejandro, cuyos familiares y amigos reclaman justicia.

Publicaciones en redes sociales lamentan el homicidio, cuyas circunstancias se desconocen y que no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.

“Es imposible describir cuánta tristeza has dejado a familiares, amigos y seres queridos. Siempre te recordaremos con la alegría que te caracterizaba. Descansa en paz. Luz eterna para ti, César”, escribió la usuaria identificada como Yelieni Trinidad Cuba.

“Cesita, mi niño, la noticia de tu partida ha impactado a mucha gente. Todavía son las santas horas y no me creo lo que te han hecho, pero ese desgraciado hijo de p*** tiene que pagar bien caro lo que te hizo, que no vaya a pensar él que se va a salir con la suya”, subrayó Liliana Renda en otra publicación.

“Mi niño te nos has ido con tan solo 19 añitos. Que dios te tenga en la gloria, cesita”, expresó.

El asesinato del joven espirituano se suma a la ola de hechos violentos y criminalidad que sacude al país en los últimos dos años.

En apenas 15 días, se han reportado varios hechos de sangre en el país.

En la ciudad de Cárdenas, Matanzas, fue asesinado a machetazos por dos personas el joven Yamany García, mientras que en Artemisa un individuo mató al médico pediatra Efrén Padrón, para robarle en su casa.

En La Habana, dos mujeres jóvenes mataron a un turista francés, de unos 60 años, a fines de noviembre. La policía confirmó la detención de una de ellas.

La violación y asesinato de la adolescente de 15 años Dorka Velázquez Casal conmocionó a los residentes del poblado rural Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba.