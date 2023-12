Miembros de comunidad cubana en Canadá conmemoran Día Internacional de los Derechos Humanos

Miembros de la comunidad cubano-canadiense participaron este domingo en Toronto en un evento de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde recordaron a las víctimas de regímenes totalitarios, como los de Cuba, Irán y Venezuela.

Los cubanos se sumaron a activistas de varias comunidades, en un evento convocado por la ICAD (Coalición Internacional contra la Discriminación) y la Fundación Mehdi Amin, de la comunidad iraní en Canadá, con el propósito de “honrar el coraje y sacrificio de aquellos que luchan por la libertad tanto aquí como en países totalitarios como Irán, China, Venezuela, Cuba, Rusia y Bielorrusia”, señaló una publicación de la organización Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática (CCCD).

“Hoy CCCD en Toronto conmemoramos el Día Internacional de los derechos humanos con la comunidad iraní”, señaló en un post la cubana Star Medina.

Captura de Facebook/Star Medina

“Fue muy emotivo recordar a los muertos y presos políticos del régimen iraní y también a los cubanos y venezolanos. Todos somos víctimas de regímenes totalitarios que no tienen el mínimo respeto por los Derechos Humanos”, subrayó.

El senador Leo Housakos, quien ha condenado al régimen cubano por la vulneración de los derechos humanos, dedicó un tuit a los presos políticos en la isla.

“En el Día de los Derechos Humanos de 2023 pienso en los miles de presos políticos cubanos que viven en condiciones deplorables. Recientemente me reuní con miembros de la sociedad civil cubana aquí en Canadá para apoyar su petición, que exige la libertad y los derechos humanos de todos los cubanos”, expresó Housakos.

El legislador hizo alusión a la petición conjunta de la sociedad civil cubana que busca el apoyo de parlamentos y congresos en 18 naciones democráticas.

La iniciativa surgió en Canadá, donde el documento fue entregado a los más de 300 miembros del Parlamento y a los 105 integrantes del Senado.

La petición ha sido firmada por senadores y parlamentarios de varios países, entre los que figuran Housakos; Cinzia Pellegrino, senadora de Italia; Giulio Terzi, eurodiputado italiano, y Pedro Navarro, diputado al Congreso español por el estado de Zaragoza; además de la abogada Helga Vala Helgadóttir, quien fue miembro del Parlamento de Islandia.

Captura de Facebook/Kenia Rodriguez

En declaraciones a CiberCuba a propósito de este 10 de diciembre, el activista Antonio Tang, dijo: “Me siento muy triste porque Cuba sigue en la obscuridad y el atraso, pero, seguiremos luchando, dondequiera que esté un cubano libre, hasta que todos los cubanos tengan voz propia y libertad en su pais”.

Tang expresó su agradecimiento al Partido Conservador de Canadá (PCC), a su líder, el parlamentario Pierre Poilievre, y al teniente del partido en la provincia de Quebec, el parlamentario Pierre Paul-Hus, por el apoyo a la denuncia de las violaciones de derechos humanos en Cuba.

“Les deseo un feliz Día de los Derechos Humanos en esta gloriosa ocasión. Para nuestro PCC, los Derechos Humanos son una cuestión de principios. ‘no importa quién, no importa dónde, no importa qué’. Los miles de presos políticos cubanos no son olvidados”, escribió en la red social X.